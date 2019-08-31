Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

«Вот это ножки»: в Сети обсуждают 70-летнюю Аллу Пугачеву в платье с полупрозрачной юбкой

Алла Пугачева любит надевать наряды, которые подчеркивают ее моложавость. Недавно Примадонна по-настоящему удивила поклонников, продемонстрировав стройные ноги и бедра без намека на целлюлит. 
Алла Пугачева, Максим Галкин
Алла Пугачева и Максим Галкин

Этой весной Алле Пугачевой исполнилось 70 лет. Несмотря на солидный возраст, звезда по-прежнему предпочитает носить мини-платья и короткие шорты, так полюбившиеся ей много лет назад. 

Сейчас Алла Борисовна вместе с мужем и детьми отдыхает в Юрмале и регулярно демонстрирует летние наряды. 

В минувшую пятницу, по пути на вечеринку, Максим Галкин провел небольшую фотосессию для своей избранницы. «Идем поздравлять друга с днем рождения. Гульнем!» — подписал свежие кадры юморист. 

Алла Пугачева
 

На снимках Пугачева одета в черное платье с открытыми плечами и прозрачным подолом, открывающем ее ноги. 

Этот аутфит дал возможность тщательно изучить фигуру Примадонны. Алла Борисовна хороша и стройна!

Поклонники поблагодарили Галкина за красивые фотографии супруги. Многие подписчицы отметили, что хотят в 70 лет выглядеть так же эффектно, как артистка.

Перейти к обсуждению 1


31 августа 2019
Текст Александра Борисова
Фото @alla_orfey, @maxgalkinru/Instagram
Теги

Алла Пугачева, Максим Галкин

Реклама

1 комментарий Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Надо как Шейк, в колготках. Весь дом престарелых вздернется от зависти

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-08-21 13:36:00
302
как забрать ребёнка , куда обращаться? квартира мне её не нужна , средств , возможностей достаточно , чтоб дать ребёнку лучшее образование, воспитание, внимание . Телефон, контакт?
СМИ выяснили, кто станет опекуном 10-летней внучки скончавшейся Александры Назаровой
20 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.