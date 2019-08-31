«Вот это ножки»: в Сети обсуждают 70-летнюю Аллу Пугачеву в платье с полупрозрачной юбкой

Этой весной Алле Пугачевой исполнилось 70 лет. Несмотря на солидный возраст, звезда по-прежнему предпочитает носить мини-платья и короткие шорты, так полюбившиеся ей много лет назад.
В минувшую пятницу, по пути на вечеринку, Максим Галкин провел небольшую фотосессию для своей избранницы. «Идем поздравлять друга с днем рождения. Гульнем!» — подписал свежие кадры юморист.
На снимках Пугачева одета в черное платье с открытыми плечами и прозрачным подолом, открывающем ее ноги.
Поклонники поблагодарили Галкина за красивые фотографии супруги. Многие подписчицы отметили, что хотят в 70 лет выглядеть так же эффектно, как артистка.