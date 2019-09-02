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Любовница самого богатого человека в мире поразила гостей Венецианского фестиваля дряблыми, морщинистыми коленями

Вот уже несколько месяцев владелец компании Amazon Джефф Безос встречается с Лорен Санчес, ради которой оставил жену. Неудивительно, что к женщине приковано внимание общественности — публика тщательно изучает любой ее свежий снимок.  
Патрик Уайтселл, Лорен Санчес и Джефф Безос
Патрик Уайтселл, Лорен Санчес и Джефф Безос

Этой зимой стало известно о разводе самого богатого человека в мире, Джеффа Безоса. Мужчина и его супруга Маккензи приняли решение расстаться после 25 лет совместной жизни. 

Практически сразу в Сети заговорили о том, что Джефф уже нашел новую возлюбленную. Его избранницей стала Лорен Санчес, которая все эти годы была женой лучшего друга Безоса. 

С момента начала их романа прошло уже много месяцев, но пара по-прежнему старается не попадаться на глаза папарацци. 

Вот уже несколько недель влюбленные путешествуют по Европе. Решили они заехать и на Венецианский кинофестиваль, что проходит сейчас на итальянском острове Лидо. 

 
 

Не знаем, выйдут ли Безос и Санчес на красную дорожку фестиваля вдвоем. Впрочем, но в Сети имеется и без того множество их совместных снимков — в том числе сделанных и в Венеции. 

Свежие кадры сильно удивили интернет-пользователей.

На фото можно без труда рассмотреть ноги Лорен Санчес, предпочитающей короткие платья. Видите, какая у нее дряблая кожа в области колен?

Конечно, Лорен давно не 20 лет, чтобы поражать окружающих своей свежестью. Однако комментаторы уверены: избранница самого богатого человека в мире могла бы и лучше заботиться о внешности — или же не выставлять напоказ всему миру свои несовершенства. 

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02 сентября 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru

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8 комментариев Добавить комментарий
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  • Что ж ей теперь сделать пересадку коленей от 18-летней модели, чтобы не развчаровывать пользователей? Тетка кайфует и правильно делает)

  • Значит энергетика у нее сильная, что при такой внешности привлекла миллиардера(хоть и обшарпанного). Кстати, по сравнению с женой она супер красотка))

  • У нее и локти такие, строение такое особенное. И у них с Джосефом ноги один в один- короткие и мускулистые. Не красавица, но какого ухажера отхватила!

  • А мне бывшая жена больше нравится. Не красавица, но милая и естественная. Новая пассия вся переделанная, что с возрастом ещё больше будет бросаться в глаза. Хотя для такого красавца она в самый раз.

  • Меня ее косоглазие сильно поражает, а вот колени - бог с ними. Безосу уже наверняка не до секаса давно, так, просто захотелось с сисястой красоткой потусить, похвастаться на старости лет.

  • не в коленках счастье))) наглядный пример!

  • Гость

    Меня ее косоглазие сильно поражает, а вот колени - бог с ними. Безосу уже наверняка не до секаса давно, так, просто захотелось с сисястой красоткой потусить, похвастаться на старости лет.

    Вот это сисястая КРАСОТКА?) Есть куда более сисястые и тем более красотки, вкус просто плохой у богатого уродца.

  • Ушлая дамочка. Была женой лучшего друга миллиардера, значит дружили семьями. Предала и мужа, и подругу. Некрасивая фигура и лицом не вышла. Но этому мужику видно такой типаж нравится , и бывшая жена и нынешняя на одно лицо.

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