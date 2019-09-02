Любовница самого богатого человека в мире поразила гостей Венецианского фестиваля дряблыми, морщинистыми коленями

Вот уже несколько месяцев владелец компании Amazon Джефф Безос встречается с Лорен Санчес, ради которой оставил жену. Неудивительно, что к женщине приковано внимание общественности — публика тщательно изучает любой ее свежий снимок.

Патрик Уайтселл, Лорен Санчес и Джефф Безос

Этой зимой стало известно о разводе самого богатого человека в мире, Джеффа Безоса. Мужчина и его супруга Маккензи приняли решение расстаться после 25 лет совместной жизни.

Практически сразу в Сети заговорили о том, что Джефф уже нашел новую возлюбленную. Его избранницей стала Лорен Санчес, которая все эти годы была женой лучшего друга Безоса.

С момента начала их романа прошло уже много месяцев, но пара по-прежнему старается не попадаться на глаза папарацци.



Вот уже несколько недель влюбленные путешествуют по Европе. Решили они заехать и на Венецианский кинофестиваль, что проходит сейчас на итальянском острове Лидо.



Не знаем, выйдут ли Безос и Санчес на красную дорожку фестиваля вдвоем. Впрочем, но в Сети имеется и без того множество их совместных снимков — в том числе сделанных и в Венеции.

Свежие кадры сильно удивили интернет-пользователей.

На фото можно без труда рассмотреть ноги Лорен Санчес, предпочитающей короткие платья. Видите, какая у нее дряблая кожа в области колен?

Конечно, Лорен давно не 20 лет, чтобы поражать окружающих своей свежестью. Однако комментаторы уверены: избранница самого богатого человека в мире могла бы и лучше заботиться о внешности — или же не выставлять напоказ всему миру свои несовершенства.