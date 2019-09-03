Все ради любви? Александр Семчев похудел на 100 килограммов

Прошлой осенью Александр Семчев сильно удивил общественность своим сильным похудением. На этом актер не остановился — в итоге он сбросил около ста килограммов!

Александр Семчев

50-летний Александр Семчев с молодости имел проблемы с лишним весом. К слову, именно этот недостаток помог ему получить запоминающиеся роли в десятках отечественных кинолент.

Несмотря на то, что режиссеры видели Семчева лишь в стеоретипном образе толстяка, актер решился на кардинальное похудение.

Прошлой осенью мужчина принял участие в одном из телевизионных ток-шоу, в ходе которого рассказал, что ему пришлось избавиться от сорока лишних килограммов из-за начавшегося диабета.

На этом Александр не остановился. В последние месяцы он продолжал правильно питаться и контролировать чрезмерный аппетит. В результате — еще минус 60 кило!

Раньше вес Семчева достигал почти 200 килограммов. Он похудел ровно вдвое и, судя по всему, на этом останавливаться не собирается.

Теперь актера не узнают не только поклонники, но и коллеги. На недавней встрече перед началом нового театрального сезона артисты один за другим поздравляли и хвалили Александра, который сильно изменился именно за летние отпускные месяцы.

Поговаривают, мужчина решился на подобное преображение не только по настоянию врачей. С прошлого года Александр состоит в отношениях с молодой девушкой по имени Анна, которую он, кстати, увел у собственного сына. Наверняка именно ради избранницы Семчев решил начать новую жизнь.