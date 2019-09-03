Все ради любви? Александр Семчев похудел на 100 килограммов

50-летний Александр Семчев с молодости имел проблемы с лишним весом. К слову, именно этот недостаток помог ему получить запоминающиеся роли в десятках отечественных кинолент.
Прошлой осенью мужчина принял участие в одном из телевизионных ток-шоу, в ходе которого рассказал, что ему пришлось избавиться от сорока лишних килограммов из-за начавшегося диабета.
На этом Александр не остановился. В последние месяцы он продолжал правильно питаться и контролировать чрезмерный аппетит. В результате — еще минус 60 кило!
Теперь актера не узнают не только поклонники, но и коллеги. На недавней встрече перед началом нового театрального сезона артисты один за другим поздравляли и хвалили Александра, который сильно изменился именно за летние отпускные месяцы.
Поговаривают, мужчина решился на подобное преображение не только по настоянию врачей. С прошлого года Александр состоит в отношениях с молодой девушкой по имени Анна, которую он, кстати, увел у собственного сына. Наверняка именно ради избранницы Семчев решил начать новую жизнь.