«Большая попа вынудила уйти из балетной школы»: Виктория Дайнеко пожаловалась на свои «выпуклые» ягодицы

В последнее время Виктория Дайнеко часто жалуется фолловерам на несовершенства фигуры. На днях певица снова высказалась о теле — точнее, о своей «пятой точке».

Виктория Дайнеко

32-летняя Виктория Дайнеко то и дело показывает фолловерам смелые фото в купальниках. Несмотря на то, что подписчики хвалят подтянутое тело артистки, сама звезда считает, что выглядит совсем небезупречно.

Впрочем, такое мнение о своей красоте не мешает Дайнеко публиковать новые горячие фото с побережья.

Пользователи Сети то и дело пытаются выведать у Виктории, как ей удается без последствий есть калорийную пищу.

Как оказалось, своими пикантными изгибами исполнительница обязана природе. Недавно Виктория поведала, что у нее всегда были большие, как будто накачанные ягодицы — причем без тренировок.

«Я не качала попу, это скорее семейное», — полушутя рассказала подписчикам знаменитость.

В юности Дайнеко сильно страдала по поводу своих объемов. «В свое время моя большая попа вынудила меня уйти из балетной школы», — вспоминает певица.

1 2 3 ... 10 Виктория Дайнеко часто высказывает недовольство по поводу своей фигуры

Виктория не раз с грустью рассказывала, как у нее не получилось стать профессиональной танцовщицей. Именно поэтому сегодня звезда постоянно посещает балетную студию, чтобы заниматься у станка просто для души, ведь это — важная часть ее жизни.