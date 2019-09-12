Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

«Большая попа вынудила уйти из балетной школы»: Виктория Дайнеко пожаловалась на свои «выпуклые» ягодицы

В последнее время Виктория Дайнеко часто жалуется фолловерам на несовершенства фигуры. На днях певица снова высказалась о теле — точнее, о своей «пятой точке». 
Виктория Дайнеко
Виктория Дайнеко

32-летняя Виктория Дайнеко то и дело показывает фолловерам смелые фото в купальниках. Несмотря на то, что подписчики хвалят подтянутое тело артистки, сама звезда считает, что выглядит совсем небезупречно

Впрочем, такое мнение о своей красоте не мешает Дайнеко публиковать новые горячие фото с побережья. 

Пользователи Сети то и дело пытаются выведать у Виктории, как ей удается без последствий есть калорийную пищу.

Виктория Дайнеко
 

Как оказалось, своими пикантными изгибами исполнительница обязана природе. Недавно Виктория поведала, что у нее всегда были большие, как будто накачанные ягодицы — причем без тренировок. 

«Я не качала попу, это скорее семейное», — полушутя рассказала подписчикам знаменитость. 

В юности Дайнеко сильно страдала по поводу своих объемов. «В свое время моя большая попа вынудила меня уйти из балетной школы», — вспоминает певица. 

Виктория не раз с грустью рассказывала, как у нее не получилось стать профессиональной танцовщицей. Именно поэтому сегодня звезда постоянно посещает балетную студию, чтобы заниматься у станка просто для души, ведь это — важная часть ее жизни. 

Перейти к обсуждению


12 сентября 2019
Текст Александра Борисова
Фото @victoriadaineko/Instagram
Теги

Виктория Дайнеко

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-09-10 12:24:00
253
интересно,если бы хирург,сорвал операцию в нетрезвом ссточнии или пилот самолета таким сел в самолет...их извинения тоже приняли????рудковская,не тупи...билан певец,а это профессия..и на работу он должен приходить в меняемом состоянии...совсем страх потеряли,селебы деревенские
«Все мы не без греха»: Пугачева, Киркоров, Крутой и другие артисты поддержали Билана, извинившегося за выступление в нетрезвом виде
93 Комментариев
Гость 2019-09-10 18:11:00
237
Ужас просто. Я никогда не понимала и не пойму как можно так нуждаться в мужике. Мы с мужем вместе 13 лет, все дружно и хорошо, но если он уйдет когда-нибудь или умрет, я даже не собираюсь больше ни в какие отношения ввязываться. Оспади, зачем? Дети есть, подруги есть. Живи себе в удовольствие, гуляй, путешествуй, книги читай. Зачем сдался тот мужик. Никогда не пойму теток, которые так мужику в рот заглядывают. Узбек, с семьей, готова была даже квартиру отписать! Просто ужас.
Жительница Камчатки утопила своих детей, чтобы отомстить мужу
73 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.