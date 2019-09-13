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Недавно родившая 4-го ребенка Анастасия Трегубова показала идеальные ноги и подтянутый живот в облегающем мини

Звезда Первого канала Анастасия Трегубова стала мамой в четвертый раз в апреле этого года. А на днях телеведущая удивила своих поклонников, представ в мини-юбке.
Анастасия Трегубова
Анастасия Трегубова 

Анастасия Трегубова воспитывает четверых детей. Старшая — Елизавета — появилась на свет в 2007-м, Михаил — в 2011-м, дочка Ника — год назад. Как только многодетная мама пришла в форму после третьих родов, стало известно, что их семью вновь ждет пополнение. Четвертый ребенок появился на свет совсем недавно — в апреле этого года. 

Анастасия Трегубова
Анастасия прекрасно выглядит после четвертых родов
Прошло меньше пяти месяцев, однако Анастасия уже демонстрирует результаты восстановления.

12 сентября Трегубова опубликовала снимок, на котором позирует в ярко-желтой мини-юбке, демонстрируя при этом идеальные ноги и плоский живот. Мы остались в приятном удивлении, что уж говорить о фолловерах телезвезды.

А вот сама Анастасия так и не смогла понять, достаточно ли сбросила. «Говорят, что я уже хорошо похудела после четвертых родов, а у меня все еще лишних 4 кг! Вот уже думаю, худеть или не худеть?» — посоветовалась многодетная мать с подписчиками.

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13 сентября 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото @atregubova/Instagram
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Анастасия Трегубова

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