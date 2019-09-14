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«Надела платье, в которое не влезала года три»: Лолита продолжает худеть

Лолита Милявская переживает пятый развод. Расторжение брака с Дмитрием Ивановым очень нелегко дается певице, что сказывается на ее внешнем виде. 
Лолита Милявская
Лолита

В июле этого года Лолита Милявская объявила, что они с Дмитрием Ивановым разводятся. Все обошлось без скандалов — супруги осознанно приняли это решение. Однако артистке оно все равно далось с трудом.

После расставания Лолита заметно похорошела. Как сообщила сама звезда, она не делала ничего особенного: не сидела на диетах, не изнуряла себя часами в зале. «После разрыва с мужем я перестала готовить. Ем один раз в день и много двигаюсь», — делилась Милявская секретом своего преображения. 

На днях исполнительница вновь затронула эту тему. В ее Инстаграме появилось видео, на котором она позирует в кружевном мини-платье. «Ну и куда это я лыжи навострила? На самом деле, влезла в платье, в которое не влезала года три. Решила примерить», — поведала артистка.

«Похудела, но еще не настолько, чтобы выйти в свет, но в свет я должна выйти — хочу уделить себе время», — продолжила Лолита.

«Развод пошел вам на пользу», «Похудела, помолодела, похорошела», «Выглядишь великолепно!» — писали восторженные фолловеры под видео. 

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14 сентября 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото @ivanovsport, @lolitamilyavskaya/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Лолита Милявская

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Похорошела? Да еще и заметно?)))))

  • классная она тетка

  • А мне жалко её. Всё-таки женское счастье это дети, муж, родители рядом. Это в идеале конечно. А что у Лолиты на сегодняшний день? Ещё популярна, но лет через 5 устанет от выступлений и захочется простых мелочей жизни - чтобы дети приехали в гости, внуки, посидеть, повспоминать с ними о прошлом.. Вот Долина молодец, и дочку успела родить, и внучка уже.

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