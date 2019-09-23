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«И джинсы-то купить была проблема»: Алена Шишкова с детства страдала из-за худобы

Алена Шишкова не раз подвергалась критике в Сети из-за ее телосложения. На днях она поведала, что сталкивается с проблемами, связанными с худобой, с самого детства. 
Алена Шишкова
Алена Шишкова 

Хейтеры Алены Шишковой очень любят обсуждать ее фигуру, однако модель всегда стойко держит удар, объясняя, что хочет, но не может поправиться. На днях бывшая возлюбленная Тимати рассказала, что проблемы недостатка веса были у нее с детства. 

Алена Шишкова
Алена Шишкова в юности

С раннего возраста Алена следила за модой, однако не могла позволить себе носить вещи, которые ей нравятся, из-за отсутствия моделей, подходящих ей по фигуре. «Мне и джинсы-то купить была проблема. Мой размер — короткие, а моя длинна — большие», — поделилась экс-возлюбленная рэпера.

«Я помню, плакала и спрашивала маму: ''Почему Катя, Юля выбирают джинсы, которые им нравятся, а я радуюсь уже только потому, что нашлись те, которые подошли мне по размеру?''» — поведала Шишкова. 

Модель также рассказала, что ее 5-летняя дочь Алиса пока не сталкивалась с подобным. Девочка ни в чем не нуждается не только потому, что сейчас большой выбор детских вещей, но и потому, что «ее не особо волнуют одежда или игрушки». «Ей интересно другое: чтобы мы испекли вместе печенье, покатались на самокате, почитали, порисовали...» — написала Шишкова.

  • Алена Шишкова
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    Фолловеры регулярно обсуждают фигуру Алены Шишковой и советуют ей набрать хотя бы пару килограммов
    Смотреть галерею

Из-за проблем с набором веса 26-летняя девушка недавно посещала детокс-клинику «Кивач», чтобы изменить отметку на весах с 48 на 54 килограмма при помощи индивидуально подобранных диет. Впрочем, поправиться иногда бывает сложнее, чем похудеть, поэтому результата придется подождать.

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23 сентября 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото @missalena.92/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Алена Шишкова

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Не правда, что Алена поправиться не может. Она в своих прямых эфирах, когда была на фотосессии за рубежом, рассказывала, что, чтобы не поправляться, ест ягоды, салаты. Если бы ее дневной рацион был выше по калорийности, она бы поправилась. Чудес не бывает, это физика. Знаю девушек, которые не могут набрать, потому что у них проблемы с жкт (не усваивается еда), но она про это молчит, значит, скорее всего она в этом смысле здорова. Просто ей нравится быть худой, поправляться она не хочет. Думаю, приятнее читать комменты о том, что ты худая, чем о том, что ты толстая.

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