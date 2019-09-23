«И джинсы-то купить была проблема»: Алена Шишкова с детства страдала из-за худобы

Хейтеры Алены Шишковой очень любят обсуждать ее фигуру, однако модель всегда стойко держит удар, объясняя, что хочет, но не может поправиться. На днях бывшая возлюбленная Тимати рассказала, что проблемы недостатка веса были у нее с детства.
С раннего возраста Алена следила за модой, однако не могла позволить себе носить вещи, которые ей нравятся, из-за отсутствия моделей, подходящих ей по фигуре. «Мне и джинсы-то купить была проблема. Мой размер — короткие, а моя длинна — большие», — поделилась экс-возлюбленная рэпера.
Модель также рассказала, что ее 5-летняя дочь Алиса пока не сталкивалась с подобным. Девочка ни в чем не нуждается не только потому, что сейчас большой выбор детских вещей, но и потому, что «ее не особо волнуют одежда или игрушки». «Ей интересно другое: чтобы мы испекли вместе печенье, покатались на самокате, почитали, порисовали...» — написала Шишкова.
Из-за проблем с набором веса 26-летняя девушка недавно посещала детокс-клинику «Кивач», чтобы изменить отметку на весах с 48 на 54 килограмма при помощи индивидуально подобранных диет. Впрочем, поправиться иногда бывает сложнее, чем похудеть, поэтому результата придется подождать.