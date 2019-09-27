Алена Шишкова озвучила свой рост и скромный вес, а также нескромное количество дипломов о высшем образовании

Алену Шишкову регулярно обвиняют в анорексии. Сама модель проблемы не видит и в доказательство даже озвучила свои рост и вес, а затем поделилась еще одной любопытной подробностью о себе.

Худоба Алены Шишковой — излюбленная тема ее фолловеров

Видео, на котором Алена Шишкова делает гимнастику, а после бегает на дорожке, произвело в Сети эффект разорвавшейся бомбы. Фолловеры пришли в ужас от того, насколько модель худая. Алену тут же обвинили в пропаганде анорексии и потребовали хоть немного набрать в весе.



Тогда Шишкова поспешила всех успокоить, заявив, что она хорошо питается, но уж такова ее природа — быть худой. На днях Алена вновь подняла эту тему, отвечая на вопросы подписчиков. Так, у модели поинтересовались о ее росте и весе.

«На сегодняшний день я вешу 48 килограммов. Прошу не списывать это на анорексию. Это просто повышенный метаболизм. Булочки повышенной калорийности у меня утром, днем и вечером. Все хорошо», — заявила модель. В следующей инстаграм-истории Шишкова озвучила и свой рост — 176 сантиметров.

Также фолловерам Алены было интересно узнать о ее образовании. Ответ модели поразил многих. «Я, конечно, не похожа на ботаника, но первое образование — это общий менеджмент, второе — это общая психология и третье — это журфак», — поделилась Шишкова. А вы удивлены такому факту?