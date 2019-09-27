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Алена Шишкова озвучила свой рост и скромный вес, а также нескромное количество дипломов о высшем образовании

Алену Шишкову регулярно обвиняют в анорексии. Сама модель проблемы не видит и в доказательство даже озвучила свои рост и вес, а затем поделилась еще одной любопытной подробностью о себе. 
Алена Шишкова
Худоба Алены Шишковой — излюбленная тема ее фолловеров

Видео, на котором Алена Шишкова делает гимнастику, а после бегает на дорожке, произвело в Сети эффект разорвавшейся бомбы. Фолловеры пришли в ужас от того, насколько модель худая. Алену тут же обвинили в пропаганде анорексии и потребовали хоть немного набрать в весе. 

Тогда Шишкова поспешила всех успокоить, заявив, что она хорошо питается, но уж такова ее природа — быть худой. На днях Алена вновь подняла эту тему, отвечая на вопросы подписчиков. Так, у модели поинтересовались о ее росте и весе. 

«На сегодняшний день я вешу 48 килограммов. Прошу не списывать это на анорексию. Это просто повышенный метаболизм. Булочки повышенной калорийности у меня утром, днем и вечером. Все хорошо», — заявила модель. В следующей инстаграм-истории Шишкова озвучила и свой рост — 176 сантиметров. 

Также фолловерам Алены было интересно узнать о ее образовании. Ответ модели поразил многих. «Я, конечно, не похожа на ботаника, но первое образование — это общий менеджмент, второе — это общая психология и третье — это журфак», — поделилась Шишкова. А вы удивлены такому факту? 

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27 сентября 2019
Текст Саша Белая
Фото @missalena.92/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Алена Шишкова

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Ну что ж, с весом проблем нет, образований достаточное количество самых разных... может, работу найти?

  • Может у нее глисты

  • Гость

    Ну что ж, с весом проблем нет, образований достаточное количество самых разных... может, работу найти?

    А толку от этих корочек об образовании? Кого сейчас ими можно удивить?

  • Общего менеджмента нет 🤦🏼‍♀️. Есть менеджмент организации , а потом специализации финансовый менеджмент, антикризисное управление и тд

  • Так она же не уточнила, что за корочки это и в каком образовательном учреждении получала. Сейчас дистанционно за пару месяцев всего кучу корочек можно получить. А это, сами понимаете, какое образование. Её первое интервью на конкурсе красоты, надеюсь, все помнят))

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