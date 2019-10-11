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Килограммы в минус, годы — в плюс: звезды, которые после похудения выглядят старше своих лет

Похудение — вещь весьма сложная и не гарантирующая мгновенное преображение. Иногда после избавления от лишних килограммов может потребоваться еще больше усилий, чтобы вернуть внешности свежесть, молодость и красоту. Woman.ru поразмышлял на эту тему и собрал фото знаменитостей, в жизни которых случались резкие скачки веса.
Александр Семчев
Александр Семчев

Недавно главным героем интернет-пространства стал отечественный актер Александр Семчев, получивший всероссийскую известность еще в начале 2000-х после рекламы пива «Толстяк». В преддверии своего 50-летия мужчина решил избавиться от лишнего веса, долгие годы отягощавшего его жизнь.

Менее чем за год Александр сбросил целых (!) сто килограммов и на этом останавливаться не собирается.

Самого Семчева такой кардинальный результат не очень радует — и вовсе не потому, что он лишился амплуа, в котором проработал всю жизнь, а вслед за ним и новых ролей. Актер считает, что из-за обвисшей кожи и еще сильнее проявившихся морщин он выглядит намного старше своих лет.

 
 

«Морда стала бульдожьей, поэтому волей-неволей задумываюсь о круговой подтяжке лица. Во всем нужна мера, стареть нужно умно. Время покажет, обращусь ли к хирургу. Зависит от спроса на работе, от женщин… Я бы, наверное, прожил и так. Все еще надеюсь на регенерацию кожи: может, сама подтянется. Хотя я уже все запустил», — рассуждал в одном из интервью Семчев.

Действительно, часто, особенно в зрелом возрасте, похудение не лучшим образом влияет на кожные покровы.

Считается, что появление дряблости и обвисания как на лице, так и на теле связано с очень быстрым и неправильным избавлением от веса. При занятиях спортом, адекватном питании и массаже (даже самостоятельном, с помощью различных бьюти-устройств) риск столкнуться с подобными проблемами заметно снижается.

Впрочем, все мы иногда прибегаем к не самым грамотным методикам. Вот и звезды садятся на жесткие диеты или и вовсе голодают, чтобы поскорее подготовиться к новой роли или чтобы наконец-то перейти в легкий вес. После достижения нужного результата одни пытаются скрыть морщины и растяжки с помощью косметологов и пластических хирургов, а другие как будто смиряются с появившимися несовершенствами.

Рене Зеллвегер (50 лет)

В 2000-х о Рене Зеллвегер узнал весь мир благодаря мега-популярной серии фильмов о Бриджит Джонс — неуверенной в себе девушке, влюбленной в красавца-начальника. Мало кто знает, но актрисе тяжело доставалась эта роль, главным требованием которой было наличие лишнего веса. Худышка от природы, Рене с трудом набирала нужные ей 15 килограммов, затем сбрасывала их для участия в других проектах, а после — снова старательно поправлялась для участия в продолжениях легендарной женской саги.

Рене Зеллвегер
 

Такие постоянные трансформации не могли не дать о себе знать. Некогда пухлые щеки звезды сильно уменьшились в объеме и потеряли упругость. К тому же с возрастом у Рене появилось много морщин возле глаз, что сподвигло ее решиться на блефаропластику и регулярные инъекции ботокса. Сама Зеллвегер отрицала, что обращалась к специалистам, даже когда ее лицо стало совсем неузнаваемым. Впрочем, на нем все еще остались «следы» от кардинальных творческих перевоплощений актрисы. И это, в принципе, даже играет ей на руку — сейчас звезде достаются роли женщин, скажем так, с опытом и нелегкой судьбой.

Деми Мур (56 лет)

После тяжелого развода с Эштоном Катчером Деми Мур впала в депрессию и потеряла аппетит не только к жизни, но и к еде. Как следствие, актриса начала стремительно терять вес. Достаточно быстро некогда первая красавица Голливуда превратилась чуть ли не в узника темницы сырой — поговаривают, что ей даже был официально поставлен диагноз «анорексия»!

Деми Мур
 

Не один год ушел у знаменитости на то, чтобы найти себя и вернуться к нормальной жизни. Со временем Мур набрала недостающие килограммы и в погоне за молодостью сделала несколько пластических операций. Однако щеки у актрисы так и остались впалыми. Быть может, Деми даже специально решила удалить комки Биша (жировые отложения в щечной области), чтобы сохранить остроту черт, но теперь это лишь сильнее подчеркивает ее возраст.

Анджелина Джоли (44 года)

Анджелина Джоли тоже сильно изменилась на фоне стресса из-за длительного бракоразводного процесса. Потратив несколько лет на постоянные судебные разбирательства с Брэдом Питтом, кинодива не только похудела до 45 килограммов, но и заработала паралич лица!

Анджелина Джоли
 

В отличие от вновь похорошевшего Питта, в последние годы Джоли выглядит утомленной и, как бы это ни прискорбно звучало, постаревшей. По сути, сейчас Анджелина даже при желании не может регулярно прибегать к anti-age-методикам, чтобы вернуть лицу четкие контуры и избавиться хотя бы от самых явных складок и морщин. Все потому, что время от времени ее заболевание снова дает о себе знать, негативно влияя на самочувствие и внешний вид звезды.

Селин Дион (51 год)

В последние месяцы поклонники особенно обеспокоены здоровьем Селин Дион. После смерти мужа в 2016-м певица как будто сама не своя. В ней пробудился интерес к самым острым fashion-трендам, а также к молодым парням, годящимся, по большому счету, диве в сыновья. И даже это не самая сильная ее метаморфоза! Главное, что Селин слишком сильно поменялась внешне — и далеко не в лучшую сторону. 

Селин Дион
 

Ее всегда считали худой, однако теперь Дион — как тростинка на ветру. Необычные откровенные наряды ее до болезненного скромный вес только подчеркивают. Особенно изможденным выглядит ее лицо, покрытое глубокими морщинами. К слову, саму исполнительницу ее недостатки совершенно не расстраивают. Напротив, недавно она выпустила песню, в которой заявляет о том, что смирилась со своим возрастом и несовершенствами, чего и нам желает. 

Джулия Робертс (51 год)

В 2017-м, на волне слухов о расставании с мужем Дэнни Модером, Джулия Робертс поправилась на 20 килограммов, но уже в скором времени взяла себя в руки и стала еще стройнее, чем прежде. По признанию актрисы, она избавилась от лишнего веса совершенно незаметно даже для самой себя — просто у нее были очень активные съемки в остросюжетном сериале «Возвращение домой».

Джулия Робертс
 

После звезда продолжила терять вес, но выглядеть от этого лучше не стала. Особенно поклонников пугало лицо Джулии, которое из-за похудения стало еще более угловатым, будто бы и вовсе лишенным щек. Впрочем, Робертс не переживает по поводу изменений в своей внешности и не собирается ничего менять в угоду общественному мнению. «Я хочу, чтобы вы четко поняли: не имеет значения, как ты выглядишь снаружи, если ты абсолютно пуст внутри. Я знаю, что у меня есть морщины, но я хочу их видеть. Ведь это я — настоящая. Я хочу, чтобы вы принимали меня такой, какая я есть», — заявила во всеуслышание еще в 2016-м звезда «Красотки».

Кейт Миддлтон (37 лет)

То, что Кейт Миддлтон сильно повезло с генетикой, — неоспоримый факт. Герцогиня Кембриджская с феноменальной скоростью восстанавливалась после рождения каждого из своих троих детей и до сих пор не сталкивалась даже с появлением целлюлита.

Кейт Миддлтон
 

И все же многим кажется, что после родов прошлой весной супруга принца Уильяма выглядит болезненно худой и утомленной. Как бы ни была стройна и улыбчива Кейт, все чаще в Сети появляются фото, на которых слишком явно видны морщины и дряблость ее кожи. И пока хейтеры злорадно комментируют снимки королевской особы, советуя ей обратиться к косметологу, специалисты с горечью подтверждают их слова — Кейт просто следит за лицом не так тщательно, как за фигурой. Вполне возможно, Миддлтон вмиг бы помолодела всего от пары-тройки бьюти-процедур и сразу бы покинула наш список, где почти все героини на порядок ее старше.

Юлия Снигирь (36 лет)

В 2018-м молодая мама Юлия Снигирь поразила общественность своим резким похудением. Как оказалось, актрисе потребовалось сбросить вес для того, чтобы сыграть жестокую помещицу из 18 века Салтычиху. Создатели ленты посчитали, что в такой форме у звезды получилось бы лучше воплотить суровый образ на экране, — и не ошиблись!

Юлия Снигирь
 

За прошедшее время Юлия стала еще стройнее, что сильно не нравится ее поклонникам. Одним кажется, что хрупкая Снигирь стала похожа на девочку-подростка, другие же, наоборот, уверены, что теперь артистка выглядит гораздо старше своих лет — ведь пухлые щечки всегда молодят женщин. Сама же знаменитость возвращаться к пышным формам не планирует, объясняя, что в новом весе чувствует себя более гармонично и комфортно.

Дана Борисова (43 года)

Ни для кого не секрет, что Дана Борисова успела пережить целый ворох неприятностей — от скандалов с мужем по поводу опеки над дочерью до преодоления разного рода зависимостей. В перерывах между всеми этими событиями телеведущая то набирала, то сбрасывала вес и всегда с удовольствием делилась своими способами похудения.

  • Дана Борисова
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    После похудения Дана Борисова столкнулась с резко появившимися возрастными изменениями
    Смотреть галерею

Неудивительно, что при таком режиме жизни со временем кожа Даны начала стремительно терять упругость. Поэтому, чтобы не выглядеть старше своих лет, Борисова активно борется с возрастными изменениями. Она регулярно рассказывает фолловерам о своих бьюти-экспериментах. Особенно действенным Дана считает нитевой лифтинг — процедуру, направленную на устранение провисания тканей лица.

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11 октября 2019
Текст Александра Борисова
Фото Persona Stars, @danaborisova_officialdanaborisova_official, @yuliasnigir/Instagram, Getty Images, Legion-Media.ru, Shutterstock/Fotodom.ru, PhotoXPress.ru
Теги

Рене Зеллвегер, Деми Мур, Анджелина Джоли, Селин Дион, Джулия Робертс, Кейт Миддлтон, Юлия Снигирь, Дана Борисова

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • Семчев, конечно, жуть-жуткая. Он ещё и как человек очень неприятный. Полнота хотя бы создавала иллюзию такого «толстячка-добрячка».

  • Большинство просто постарели. Не из-за похудения. Снегирь, не скажу, чтобы намного старше стала выглядеть, мне больше она нравится похудевшей. Кейт Миддлтон выглядит плохо, но это не из-за похудения. После родов она просто вернулась к своему обычному весу, а кожа лица стала серая и старая, скорее всего из-за каких-то проблем со здоровьем, о которых она не будет докладывать в сетях. Да там у всех в этой подборке помимо похудения такой наборчик всяких ужастиков, и просто по жизни, и нервно - психических, и бухло....состаришься тут...

  • А ничего, что между фотками везде у людей 20-30 лет жизни прошло?

  • Все, кроме мужика на первом фото, остались в привычном весе. Как это могло их изменить? Никак! Возраст всех изменил, и это нормально

  • Кроме Семчева все постарели от времени. да, люди стареют. это не стыдно - это нормально

  • Гость361959

    Семчев, конечно, жуть-жуткая. Он ещё и как человек очень неприятный. Полнота хотя бы создавала иллюзию такого «толстячка-добрячка».

    Он обычно играл не толстячков-добрячков, а мерзопакостных толстяков, криминальных и вообще противных ) А что "похудел", так наверное жить хотелось. С такой полнотой понятно,сколько проблем со здоровьем. Но бариатрическая хирургия ведь тоже калечит, и еще как. Так что в его случае он из двух зол выбрал меньшее, видно приперло уже не на шутку. Конечно, внешность испортилась, зато живой и по крайней мере двигается нормально.

  • А я внешности Борисовой испугалась. Что с цветом лица?? Макияж какой-то замызганный. В пьяном(наркотическом) угаре, что-ли красилась?

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