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Трижды мама Дарья Сагалова похвасталась, что после каждой беременности с легкостью сбрасывала по 20 килограммов

Дарья Сагалова весьма быстро пришла в форму после третьей беременности. Недавно актриса поведала, как похудела после родов. 
Дарья Сагалова
Дарья Сагалова 

Несмотря на недавнее рождение третьего ребенка, 33-летняя Дарья Сагалова уже вовсю преподает в своей танцевальной школе и не стесняется делать горячие фото в купальнике

На днях звезда сериала «Счастливы вместе» дала интервью порталу «СтарХит», в котором поведала, как ей из раза в раз удается так быстро возвращаться к прежним параметрам. 

Дарья пожаловалась, что за все три беременности она набирала минимум по 20 килограммов. 

Дарья Сагалова
 

Впрочем, по признанию Сагаловой, с каждым разом ей было все проще и проще избавляться от лишнего веса. «Видимо, организм адаптируется! Хотя дальше проверять его (на выносливость — прим. Woman.ru) пока не планирую» — шутит актриса.

Дарья только недавно перестала кормить третьего ребенка грудью и теперь сидит на низкоуглеводной диете, чтобы «подсушить» тело. 

Несмотря на восторженные комплименты поклонников, сама Сагалова недовольна тем, как выглядит после родов. «Тот вес, что был до интересного положения, я действительно вернула. Но не могу сказать, что довольна внешностью на сто процентов. Пресс когда-то был ''стальным'', но сейчас, увы, уже нет. Однако работаем в этом направлении», — делится знаменитость. 

Напомним, Дарья вышла замуж и родила первую дочь еще во времена успеха ситкома «Счастливы вместе». Сегодня актриса предпочитает не афишировать свою личную жизнь — так, публике до сих пор не известен пол ее третьего ребенка.

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13 октября 2019
Текст Александра Борисова
Фото @dariasagalova/Instagram
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Дарья Сагалова

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Она молодец. А как кожа каждый раз после -20кг.

  • Даже удивительно, нормальное человеческое лицо у женщины и вроде даже не изменилась особо со времен того сериала ) И надо же - работает, танцы преподает. Так это не по-вумански...

  • Не известен отец третьего ребёнка, и тут же фото с мужем, уж убрали бы его фото или не стали писать таких строк

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Гость 2019-10-07 13:23:00
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