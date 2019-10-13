Трижды мама Дарья Сагалова похвасталась, что после каждой беременности с легкостью сбрасывала по 20 килограммов

Несмотря на недавнее рождение третьего ребенка, 33-летняя Дарья Сагалова уже вовсю преподает в своей танцевальной школе и не стесняется делать горячие фото в купальнике.
Дарья пожаловалась, что за все три беременности она набирала минимум по 20 килограммов.
Впрочем, по признанию Сагаловой, с каждым разом ей было все проще и проще избавляться от лишнего веса. «Видимо, организм адаптируется! Хотя дальше проверять его (на выносливость — прим. Woman.ru) пока не планирую» — шутит актриса.
Несмотря на восторженные комплименты поклонников, сама Сагалова недовольна тем, как выглядит после родов. «Тот вес, что был до интересного положения, я действительно вернула. Но не могу сказать, что довольна внешностью на сто процентов. Пресс когда-то был ''стальным'', но сейчас, увы, уже нет. Однако работаем в этом направлении», — делится знаменитость.
Напомним, Дарья вышла замуж и родила первую дочь еще во времена успеха ситкома «Счастливы вместе». Сегодня актриса предпочитает не афишировать свою личную жизнь — так, публике до сих пор не известен пол ее третьего ребенка.