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Накануне родов певица Кэсси снялась в одних лишь колготках, прикрыв пышную грудь волосами

Экс-возлюбленная Пи Дидди — певица Кэсси — в скором времени станет мамой. Чтобы запечатлеть все прелести своего положения на последних месяцах беременности, артистка решилась на откровенную фотосессию.
Кэсси
Кэсси

В июне этого года Кэсси Вентура поделилась радостной новостью: в скором времени она станет мамой! Сейчас певица находится на последних сроках и готовится к родам.

Однако перед появлением на свет своего первенца артистка решила запечатлеть важные изменения своего тела.

Так, на свой 33-й день рождения, 26 августа, Кэсси приняла участие в откровенной фотосессии, позируя обнаженной на берегу моря. 

Кэсси
Глубоко беременная Кэсси поделилась интимным фото

А недавно Кэсси повторила опыт провокационной съемки, демонстрируя уже большой живот. Артистка позировала лишь в колготках в сеточку и туфлях на каблуках, а пышную грудь прикрыла длинными локонами. 

Фолловеры восхитились не только смелостью, но и фигурой Кэсси. «Ты выглядишь потрясающе», «Просто вау!», «Как настоящая кукла», — писали восторженные поклонники.

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15 октября 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото @cassie/Instagram, REX Features/Fotodom.ru
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Кэсси

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