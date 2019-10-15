Накануне родов певица Кэсси снялась в одних лишь колготках, прикрыв пышную грудь волосами

Экс-возлюбленная Пи Дидди — певица Кэсси — в скором времени станет мамой. Чтобы запечатлеть все прелести своего положения на последних месяцах беременности, артистка решилась на откровенную фотосессию.

Кэсси



В июне этого года Кэсси Вентура поделилась радостной новостью: в скором времени она станет мамой! Сейчас певица находится на последних сроках и готовится к родам.



Однако перед появлением на свет своего первенца артистка решила запечатлеть важные изменения своего тела.



Так, на свой 33-й день рождения, 26 августа, Кэсси приняла участие в откровенной фотосессии, позируя обнаженной на берегу моря.

Глубоко беременная Кэсси поделилась интимным фото

А недавно Кэсси повторила опыт провокационной съемки, демонстрируя уже большой живот. Артистка позировала лишь в колготках в сеточку и туфлях на каблуках, а пышную грудь прикрыла длинными локонами.



1 2 3 ... 11 Чуть больше года назад Кэсси и Пи Дидди расстались

Фолловеры восхитились не только смелостью, но и фигурой Кэсси. «Ты выглядишь потрясающе», «Просто вау!», «Как настоящая кукла», — писали восторженные поклонники.