Накануне родов певица Кэсси снялась в одних лишь колготках, прикрыв пышную грудь волосами

В июне этого года Кэсси Вентура поделилась радостной новостью: в скором времени она станет мамой! Сейчас певица находится на последних сроках и готовится к родам.
Так, на свой 33-й день рождения, 26 августа, Кэсси приняла участие в откровенной фотосессии, позируя обнаженной на берегу моря.
А недавно Кэсси повторила опыт провокационной съемки, демонстрируя уже большой живот. Артистка позировала лишь в колготках в сеточку и туфлях на каблуках, а пышную грудь прикрыла длинными локонами.
Фолловеры восхитились не только смелостью, но и фигурой Кэсси. «Ты выглядишь потрясающе», «Просто вау!», «Как настоящая кукла», — писали восторженные поклонники.