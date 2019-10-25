44-летняя Яна Рудковская озвучила свой рост и вес

Яна Рудковская решила ответить на вопросы фолловеров своего Инстаграма.
Так, Яна поведала о своих планах на будущее, отношениях в семье и рассказала, сколько она весит.
К слову, по индексу Кетле у Рудковской дефицит массы тела, так что ей даже можно прибавить несколько килограммов. Однако Яне нравятся ее пропорции.
Яна также сообщила, что поддерживает стройную форму благодаря регулярным тренировкам. Она занимается фитнесом с тренером пять раз в неделю.
Фолловеры всегда восхищались красотой знаменитости. Особенно 44-летняя Яна гордится своими подтянутыми ногами. Звезда даже подумывала их застраховать.