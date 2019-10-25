44-летняя Яна Рудковская озвучила свой рост и вес

В последнее время Яна Рудковская чаще обычного откровенничает с поклонниками. Продюсер уже поведала о планах завести ребенка с помощью суррогатной матери, а на днях назвала параметры своей фигуры.

Яна Рудковская

Яна Рудковская решила ответить на вопросы фолловеров своего Инстаграма.



По словам знаменитости, у нее ушло на это около пяти часов, а интересующихся было более трех с половиной тысяч.

Так, Яна поведала о своих планах на будущее, отношениях в семье и рассказала, сколько она весит.

Оказалось, что при росте 168 см вес знаменитости составляет 52 кг.

Яна Рудковская

К слову, по индексу Кетле у Рудковской дефицит массы тела, так что ей даже можно прибавить несколько килограммов. Однако Яне нравятся ее пропорции.

Она призналась, что хочет еще долго носить любимые платья, которые «очень маленьких размеров».



Яна также сообщила, что поддерживает стройную форму благодаря регулярным тренировкам. Она занимается фитнесом с тренером пять раз в неделю.



1 2 3 ... 10 Яна призналась, что мало ест, чтобы сохранить стройную фигуру

Фолловеры всегда восхищались красотой знаменитости. Особенно 44-летняя Яна гордится своими подтянутыми ногами. Звезда даже подумывала их застраховать.