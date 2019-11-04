Ким Кардашьян сорвалась и поправилась на 8 кг

Фигура Ким Кардашьян — ее гордость и ее хлеб. На днях телезвезда призналась, что сильно поправилась за последнее время и теперь мечтает похудеть.

Ким Кардашьян

Невероятные изгибы и пышные формы Ким Кардашьян заставляют миллионы женщин завидовать, а мужчин сводят с ума. Многие девушки работают над собой, чтобы иметь хотя бы похожие параметры.



Чтобы сохранять форму, телезвезда следит за питанием и регулярно тренируется. Однако на днях она призналась, что сильно поправилась за прошедшие 12 месяцев. «Иногда мы срываемся, и сейчас у меня как раз такой период. Я вешу на 18 фунтов (примерно 8 килограммов — прим. Woman.ru) больше, чем год назад», — заявила Ким в своем Инстаграме.

«Итак, перед ужином у меня будет тренировка, хотя я этого никогда не делала раньше, но решила, что пора когда-то начинать», — также добавила 39-летняя Кардашьян.

Сейчас телезвзеда будет в усиленном режиме работать над собой, чтобы вернуть прежнюю форму к своему 40-летию, которое наступит только 21 октября следующего года.



«Чтобы чувствовать себя хорошо, я хочу сбросить лишний вес, и это означает, что нужно тренироваться любой ценой», — заключила инстаграм-звезда.