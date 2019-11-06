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«Похудела еще на 2»: Анастасия Волочкова сбросила лишние килограммы за один вечер

Анастасия Волочкова продолжает стремительно избавляться от лишнего веса, делясь своими успехами с подписчиками. На днях она призналась, сколько ей удалось скинуть за одно выступление.
Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова 

Анастасия умеет удивлять! То она демонстрирует растяжку, садясь на шпагат в самых, казалось бы, неподходящих местах, то прибегает к жестким диетам, поражая поклонников своим рационом. 

Анастасия Волочкова

За последние несколько месяцев балерина заметно похудела, но решила не останавливаться на этом. На днях Волочкова поделилась, что всего за один вечер ей удалось скинуть несколько лишних килограммов.

«За вчерашний спектакль и прогон перед ним похудела еще на 2 кг. Но мне так легко!» — заявила экс-солистка Большого. 

Знаменитость также призналась, что перекусить ей удалось только вечером. «Приехала домой после спектакля, смотрю футбол, как ни странно. Вы знаете, я сегодня съела только два вареных яйца», — поведала Анастасия.

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06 ноября 2019
Текст Авдеева Екатерина
Фото @volochkova_art/Instagram
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Анастасия Волочкова

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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