«Похудела еще на 2»: Анастасия Волочкова сбросила лишние килограммы за один вечер

Анастасия Волочкова продолжает стремительно избавляться от лишнего веса, делясь своими успехами с подписчиками. На днях она призналась, сколько ей удалось скинуть за одно выступление.

Анастасия Волочкова



Анастасия умеет удивлять! То она демонстрирует растяжку, садясь на шпагат в самых, казалось бы, неподходящих местах, то прибегает к жестким диетам, поражая поклонников своим рационом.

За последние несколько месяцев балерина заметно похудела, но решила не останавливаться на этом. На днях Волочкова поделилась, что всего за один вечер ей удалось скинуть несколько лишних килограммов.



«За вчерашний спектакль и прогон перед ним похудела еще на 2 кг. Но мне так легко!» — заявила экс-солистка Большого.

1 2 3 ... 10 Анастасия Волочкова часто поражает подписчиков выбором нарядов

Знаменитость также призналась, что перекусить ей удалось только вечером. «Приехала домой после спектакля, смотрю футбол, как ни странно. Вы знаете, я сегодня съела только два вареных яйца», — поведала Анастасия.