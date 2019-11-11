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«Моя мечта сбылась»: Ляйсан Утяшева похвасталась 60-сантиметровой талией

Ляйсан Утяшева — пример того, как нужно вести здоровый образ жизни. Занятия спортом и тренировки каждый день, правильное питание и диеты — все это помогает гимнастке держать себя в форме.
Ляйсан Утяшева
Ляйсан Утяшева 

Для того, чтобы выглядеть и чувствовать себя превосходно, Ляйсан Утяшева каждый день находит время для тренировок. Несколько месяцев гимнастка сидела на диетах и изнуряла себя физическими нагрузками, чтобы сбросить лишний вес. И вот наконец ей удалось! 

На днях Супруга Павла Воли продемонстрировала успехи похудения. 

Ляйсан опубликовала короткий ролик, в котором показала измерение собственных параметров. «Моя мечта сбылась: талия 60 см, я дышу!» — поделилась своей радостью Утяшева.

Смеем заметить, что и до этого гимнастка выглядела стройной и подтянутой. А поклонники и вовсе переживали за ее здоровье, так как Ляйсан в последнее время слишком сильно похудела.

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11 ноября 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото @liasanutiasheva/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru, Persona Stars
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Ляйсан Утяшева

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