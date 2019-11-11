«Моя мечта сбылась»: Ляйсан Утяшева похвасталась 60-сантиметровой талией

Для того, чтобы выглядеть и чувствовать себя превосходно, Ляйсан Утяшева каждый день находит время для тренировок. Несколько месяцев гимнастка сидела на диетах и изнуряла себя физическими нагрузками, чтобы сбросить лишний вес. И вот наконец ей удалось!
Ляйсан опубликовала короткий ролик, в котором показала измерение собственных параметров. «Моя мечта сбылась: талия 60 см, я дышу!» — поделилась своей радостью Утяшева.
Смеем заметить, что и до этого гимнастка выглядела стройной и подтянутой. А поклонники и вовсе переживали за ее здоровье, так как Ляйсан в последнее время слишком сильно похудела.