«Моя мечта сбылась»: Ляйсан Утяшева похвасталась 60-сантиметровой талией

Ляйсан Утяшева — пример того, как нужно вести здоровый образ жизни. Занятия спортом и тренировки каждый день, правильное питание и диеты — все это помогает гимнастке держать себя в форме.

Ляйсан Утяшева



Для того, чтобы выглядеть и чувствовать себя превосходно, Ляйсан Утяшева каждый день находит время для тренировок. Несколько месяцев гимнастка сидела на диетах и изнуряла себя физическими нагрузками, чтобы сбросить лишний вес. И вот наконец ей удалось!

На днях Супруга Павла Воли продемонстрировала успехи похудения.

Ляйсан опубликовала короткий ролик, в котором показала измерение собственных параметров. «Моя мечта сбылась: талия 60 см, я дышу!» — поделилась своей радостью Утяшева.



1 2 3 ... 11 С весны этого года Ляйсан Утяшева сильно похудела

Смеем заметить, что и до этого гимнастка выглядела стройной и подтянутой. А поклонники и вовсе переживали за ее здоровье, так как Ляйсан в последнее время слишком сильно похудела.