«Нужно отказаться от плохой еды»: Настя Ивлеева готова пойти на все ради подкачанных ягодиц

Настя Ивлеева редко показывается в бикини, однако любит облегающие наряды, которые позволяют рассмотреть все прелести ее фигуры. На днях телеведущая призналась, что хочет ограничить питание и серьезно заняться своей физической формой.

Настя Ивлеева

Настя Ивлеева любит носить обтягивающие велосипедки и оверсайз-худи. При этом телеведущая смотрится очень эффектно, а ее фигуре завидуют множество девушек.

Знаменитость не назовешь приверженкой диет, ведь в Инстаграме можно часто увидеть короткие ролики, на которых Настя ест вредную еду.

Однако с недавних пор Ивлеева решила заняться своей фигурой и перейти на правильное питание. А все ради того, чтобы быть в форме.

Супруга Элджея мечтает об упругих, подтянутых, накачанных ягодицах. «Вообще жизнь несправедлива. Ради одной попки мне нужно отказаться от плохой еды, регулярно ходить на тренировки и воздержаться от алкоголя», — сетует Ивлеева.



Знаменитость рассказала, что вернулась к нагрузкам и сходила на тренировку впервые за полгода, опубликовав видео из спортзала.