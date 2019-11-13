«Нужно отказаться от плохой еды»: Настя Ивлеева готова пойти на все ради подкачанных ягодиц

Настя Ивлеева любит носить обтягивающие велосипедки и оверсайз-худи. При этом телеведущая смотрится очень эффектно, а ее фигуре завидуют множество девушек.
Однако с недавних пор Ивлеева решила заняться своей фигурой и перейти на правильное питание. А все ради того, чтобы быть в форме.
Супруга Элджея мечтает об упругих, подтянутых, накачанных ягодицах. «Вообще жизнь несправедлива. Ради одной попки мне нужно отказаться от плохой еды, регулярно ходить на тренировки и воздержаться от алкоголя», — сетует Ивлеева.
Знаменитость рассказала, что вернулась к нагрузкам и сходила на тренировку впервые за полгода, опубликовав видео из спортзала.