Пышная грудь и почти плоский живот: Анастасия Решетова показала, как выглядит через 28 дней после родов

16 октября 23-летняя Анастасия Решетова впервые стала мамой. Еще во время беременности звезда сильно переживала за свою фигуру, поэтому сразу после выписки из перинатального центра взялась за похудение.
12 ноября, за несколько дней до того, как малышу Ратмиру исполнится месяц, Решетова снова показала фолловерам фигуру.
На этот раз Анастасия продемонстрировала, как выглядит без корсета — на видео она позирует в тонкой ночной сорочке, облегающей живот.
Судя по всему, сама Решетова своим телом пока не очень довольна. «Очень жду момента, когда ворвусь в зал», — прокомментировала кадры молодая мама.
Также избранница Тимати пообещала поклонницам, что после начала тренировок обязательно будет делиться подробностями своего рациона, помогающего сжигать лишние калории.