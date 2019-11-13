Пышная грудь и почти плоский живот: Анастасия Решетова показала, как выглядит через 28 дней после родов

Сразу после рождения сына Анастасия Решетова затянула талию в корсет и стала с еще большим рвением следить за весом. Такой подход к похудению дал невероятный результат, которым инстадива регулярно хвастается в Инстаграме.

Анастасия Решетова с сыном

16 октября 23-летняя Анастасия Решетова впервые стала мамой. Еще во время беременности звезда сильно переживала за свою фигуру, поэтому сразу после выписки из перинатального центра взялась за похудение.

Все изменения своего тела молодая мама постоянно демонстрирует в соцсетях , а также рассказывает, с помощью каких манипуляций так быстро приходит в себя.

12 ноября, за несколько дней до того, как малышу Ратмиру исполнится месяц, Решетова снова показала фолловерам фигуру.

На этот раз Анастасия продемонстрировала, как выглядит без корсета — на видео она позирует в тонкой ночной сорочке, облегающей живот.

Стоит отметить, что из-за кормления у знаменитости заметно увеличилась грудь. А вот живот кажется уже почти плоским, будто она и вовсе не рожала.

Судя по всему, сама Решетова своим телом пока не очень довольна. «Очень жду момента, когда ворвусь в зал», — прокомментировала кадры молодая мама.

1 2 3 ... 10 Анастасия Решетова поставила себе цель в рекордные сроки прийти в форму после родов

Также избранница Тимати пообещала поклонницам, что после начала тренировок обязательно будет делиться подробностями своего рациона, помогающего сжигать лишние калории.