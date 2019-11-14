Светлана Лобода опубликовала архивные фото на 9-м месяце беременности, но все обсуждают ее «фейковый» живот

Светлана Лобода стала мамой во второй раз в мае прошлого года. Певица почти не показывалась на публике во время беременности, однако на днях опубликовала архивные фото того времени, когда была в положении.

Светлана Лобода

Светлана Лобода не любит раскрывать подробности личной жизни, а во время беременности и вовсе не выходила в свет и скрывалась от поклонников.

Мамой во второй раз она стала в мае 2018-го, однако фото беременной Лободы в Сети почти не найти. На днях Светлана решила поделиться редким кадром.

На снимках артистка запечатлена в примерочной: на первой фотографии Лобода позирует в лосинах и черной майке, а на второй — в свободном спортивном костюме. «Девятый месяц. Мы ходим по магазинам Лос-Анджелеса, выискивая new style для промотизера #SuperStar», — подписала кадры певица.

Фолловеры, увидев архивные фото, решили, что живот накладной. Такое мнение у них сложилось и после просмотра видео, на котором Лобода исполняет резвый танец, будучи глубоко беременной.



1 2 3 ... 10 Светлана Лобода неохотно говорит о своей личной жизни

«Так это фейк или правда беременны?», «Это не женщина, а машина», «Как вы так танцевали на 9-м месяце?» — вопрошали подписчики.