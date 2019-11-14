Светлана Лобода опубликовала архивные фото на 9-м месяце беременности, но все обсуждают ее «фейковый» живот

Светлана Лобода не любит раскрывать подробности личной жизни, а во время беременности и вовсе не выходила в свет и скрывалась от поклонников.
На снимках артистка запечатлена в примерочной: на первой фотографии Лобода позирует в лосинах и черной майке, а на второй — в свободном спортивном костюме. «Девятый месяц. Мы ходим по магазинам Лос-Анджелеса, выискивая new style для промотизера #SuperStar», — подписала кадры певица.
Фолловеры, увидев архивные фото, решили, что живот накладной. Такое мнение у них сложилось и после просмотра видео, на котором Лобода исполняет резвый танец, будучи глубоко беременной.
«Так это фейк или правда беременны?», «Это не женщина, а машина», «Как вы так танцевали на 9-м месяце?» — вопрошали подписчики.