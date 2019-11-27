Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Ольга Орлова позирует полностью обнаженной, едва прикрыв пышные формы листьями пальмы

Фигуре 42-летней Ольги Орловой можно только позавидовать: она прекрасно выглядит и умело подчеркивает все прелести своих форм. Вот и на этот раз телеведущая не стала скромничать и предстала перед подписчиками полностью раздетой. 
Ольга Орлова
Ольга Орлова

Вот уже несколько дней Ольга Орлова находится на Сейшелах: после съемок «Дома-2» она вовсю наслаждается природой экзотической страны, исследует пляжи и загорает. 

Ольга Орлова

Не забывает телеведущая и о своих подписчиках: на днях 42-летняя знаменитость опубликовала довольно откровенное фото, на котором предстала абсолютно голой, а свои пышные формы прикрыла листьями пальм. «Доброе утро», — игриво подписала снимок Ольга.

«Так и знала, что все купальники дома забудешь, привезти?» — пошутила над ней в комментариях коллега по цеху и близкая подруга Ксения Бородина.

Остальные подписчики по-разному оценили провокационный снимок. «Молодец, без комплексов», «Вот это фигура!» — писали одни. «Стыдоба», «На это же смотрит ваш сын!» — возмущались другие. 

Перейти к обсуждению 2


27 ноября 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото @olgaorlova1311/Instagram
Теги

Ольга Орлова

Реклама

2 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Сочувствую другим отдыхающим, при которых она свои голые телеса старательно паковала в эту пальму. Причем телеса без фотошопа😱

  • Батюшки.У нее ребра выпирают.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-11-23 16:19:00
205
Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
«Не поддерживаю феминизм, это противоестественно»: Боярская высказалась о роли женщины
58 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.