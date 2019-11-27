Ольга Орлова позирует полностью обнаженной, едва прикрыв пышные формы листьями пальмы

Фигуре 42-летней Ольги Орловой можно только позавидовать: она прекрасно выглядит и умело подчеркивает все прелести своих форм. Вот и на этот раз телеведущая не стала скромничать и предстала перед подписчиками полностью раздетой.

Ольга Орлова

Вот уже несколько дней Ольга Орлова находится на Сейшелах: после съемок «Дома-2» она вовсю наслаждается природой экзотической страны, исследует пляжи и загорает.

Не забывает телеведущая и о своих подписчиках: на днях 42-летняя знаменитость опубликовала довольно откровенное фото, на котором предстала абсолютно голой, а свои пышные формы прикрыла листьями пальм. «Доброе утро», — игриво подписала снимок Ольга.

«Так и знала, что все купальники дома забудешь, привезти?» — пошутила над ней в комментариях коллега по цеху и близкая подруга Ксения Бородина.

Остальные подписчики по-разному оценили провокационный снимок. «Молодец, без комплексов», «Вот это фигура!» — писали одни. «Стыдоба», «На это же смотрит ваш сын!» — возмущались другие.