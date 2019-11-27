Ольга Орлова позирует полностью обнаженной, едва прикрыв пышные формы листьями пальмы

Вот уже несколько дней Ольга Орлова находится на Сейшелах: после съемок «Дома-2» она вовсю наслаждается природой экзотической страны, исследует пляжи и загорает.
Не забывает телеведущая и о своих подписчиках: на днях 42-летняя знаменитость опубликовала довольно откровенное фото, на котором предстала абсолютно голой, а свои пышные формы прикрыла листьями пальм. «Доброе утро», — игриво подписала снимок Ольга.
Остальные подписчики по-разному оценили провокационный снимок. «Молодец, без комплексов», «Вот это фигура!» — писали одни. «Стыдоба», «На это же смотрит ваш сын!» — возмущались другие.