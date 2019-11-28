«К нашей встрече будем в форме»: молодые мамы Решетова и Романова договорились вместе худеть

25-летняя Кристина Романова стала мамой во второй раз в конце августа, а 23-летняя Анастасия Решетова родила первенца в середине октября. Обе девушки не раз показывали многочисленной аудитории фотографии с округлившимся животом и делились эмоциями от скорой смены статуса.
Молодые мамы постоянно выкладывают фото и видео, демонстрируя просто космические изменения своих фигур.
27 ноября Кристина Романова опубликовала ролик с оголенным и уже плоским животом. «Сейчас я активно работаю над тем, чтобы вернуть мою привычную форму», — написала модель.
Фолловеры поддержали Романову и сделали ей множество комплиментов. Прокомментировала преображение молодой мамы и Анастасия Решетова. «Надеюсь, к нашей следующей встрече уже обе будем в желаемой форме», — написала возлюбленная Тимати.
«Без вариантов», — ответила Романова звездной подруге. Действительно, разве могут быть еще какие-то варианты, кроме невероятного похудения, у девушек, которые настолько внимательно относятся к своему телу?