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«К нашей встрече будем в форме»: молодые мамы Решетова и Романова договорились вместе худеть

Недавно Анастасия Решетова и Кристина Романова стали мамами. Звезды активно работают над возвращением к прежним формам и делятся результатами в соцсетях. 
Анастасия Решетова
Анастасия Решетова

25-летняя Кристина Романова стала мамой во второй раз в конце августа, а 23-летняя Анастасия Решетова родила первенца в середине октября. Обе девушки не раз показывали многочисленной аудитории фотографии с округлившимся животом и делились эмоциями от скорой смены статуса.  

Теперь каждая из них подробно рассказывает, как возвращает себе добеременную форму. 

Молодые мамы постоянно выкладывают фото и видео, демонстрируя просто космические изменения своих фигур. 

27 ноября Кристина Романова опубликовала ролик с оголенным и уже плоским животом. «Сейчас я активно работаю над тем, чтобы вернуть мою привычную форму», — написала модель. 

Несмотря на ошеломляющий результат, пока звезда недовольна как минимум качеством своей кожи. 

Фолловеры поддержали Романову и сделали ей множество комплиментов. Прокомментировала преображение молодой мамы и Анастасия Решетова. «Надеюсь, к нашей следующей встрече уже обе будем в желаемой форме», — написала возлюбленная Тимати. 

«Без вариантов», — ответила Романова звездной подруге. Действительно, разве могут быть еще какие-то варианты, кроме невероятного похудения, у девушек, которые настолько внимательно относятся к своему телу?

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28 ноября 2019
Текст Александра Борисова
Фото ндрей Калмыков/Woman.ru, @krissroma, @volkonskaya.reshetova/Instagram
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Анастасия Решетова, Кристина Романова

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Гость 2019-11-23 16:19:00
205
Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
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