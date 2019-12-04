Кейт Миддлтон примерила суперобтягивающие джинсы, и они все равно на ней топорщатся

Кейт Миддлтон редко надевают брюки, а вот джинсы носит регулярно и только узкие! Недавно герцогиня появилась на мероприятии в невероятно обтягивающих скинни.

Кейт Миддлтон

Ни для кого не секрет, что в гардеробе Кейт Миддлтон почти нет брюк. Супруга принца Уильяма следует королевскому этикету, поэтому предпочитает носить юбки и платья.

За прошедший год герцогиня надевала брюки не более десяти раз. Джинсы примерно столько же.

4 декабря Кейт посетила ферму в Бакингемшире, чтобы купить рождественские елки для местных школ.

Для прогулки по питомнику Миддлтон выбрала подобающий случаю наряд — стеганую куртку, ботинки, свитер и темные джинсы.

Супероблегающие скинни королевской особы не смогли оставить равнодушными папарацци.

Кейт редко позволяет себе надевать вещи, настолько подчеркивающие ее стройную фигуру. Кажется, джинсы даже слишком сильно выделили ее ягодицы, но все равно топорщились. Мы не удивлены — уж слишком герцогиня худая и миниатюрная. Как вам ее выход?