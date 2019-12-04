Кейт Миддлтон примерила суперобтягивающие джинсы, и они все равно на ней топорщатся

Ни для кого не секрет, что в гардеробе Кейт Миддлтон почти нет брюк. Супруга принца Уильяма следует королевскому этикету, поэтому предпочитает носить юбки и платья.
4 декабря Кейт посетила ферму в Бакингемшире, чтобы купить рождественские елки для местных школ.
Для прогулки по питомнику Миддлтон выбрала подобающий случаю наряд — стеганую куртку, ботинки, свитер и темные джинсы.
Кейт редко позволяет себе надевать вещи, настолько подчеркивающие ее стройную фигуру. Кажется, джинсы даже слишком сильно выделили ее ягодицы, но все равно топорщились. Мы не удивлены — уж слишком герцогиня худая и миниатюрная. Как вам ее выход?