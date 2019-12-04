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Кейт Миддлтон примерила суперобтягивающие джинсы, и они все равно на ней топорщатся

Кейт Миддлтон редко надевают брюки, а вот джинсы носит регулярно и только узкие! Недавно герцогиня появилась на мероприятии в невероятно обтягивающих скинни. 
Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон

Ни для кого не секрет, что в гардеробе Кейт Миддлтон почти нет брюк. Супруга принца Уильяма следует королевскому этикету, поэтому предпочитает носить юбки и платья. 

За прошедший год герцогиня надевала брюки не более десяти раз. Джинсы примерно столько же. 

4 декабря Кейт посетила ферму в Бакингемшире, чтобы купить рождественские елки для местных школ. 

Для прогулки по питомнику Миддлтон выбрала подобающий случаю наряд — стеганую куртку, ботинки, свитер и темные джинсы. 

Супероблегающие скинни королевской особы не смогли оставить равнодушными папарацци. 

Кейт редко позволяет себе надевать вещи, настолько подчеркивающие ее стройную фигуру. Кажется, джинсы даже слишком сильно выделили ее ягодицы, но все равно топорщились. Мы не удивлены — уж слишком герцогиня худая и миниатюрная. Как вам ее выход?

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04 декабря 2019
Текст Александра Борисова
Фото @Kensington palace/Instagram, Getty Images
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Кейт Миддлтон

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • Ого, какая она, оказывается, коротконогая, я раньше и не замечала😳 То-то она вечно на каблуках ходит, несмотря на свой высокий рост.

  • Одета, как всегда, ужасно!

  • Нет у нет у нее тяжеловесного кардашьяна. Зато сильные, стройные ножки, хоть и коротковаты в папу, очень изящны. Щас тапками закидаете - Кэтрин же принято здесь поносить, ха-ха!

  • Неужели нет денег на нормальную длину штанов и рукавов?! Для чего ей на концах делают клеши? Ну ей богу, как оборвыш выглядит, а не как Герцогиня. Такое впечатление, что украла вещи 12-летнего ребенка, натянула с трудом и носит их. Стилиста на мыло, раз не способна по фигуре подогнать 7/8.

  • У меня претензии только к прическе, всегда эти локоны.

  • Да, стройные красивые ноги. Завидую ))

  • Мне она так больше нравится, чем в дурацких представительских нарядах аз сундука прабабушки королевы Лизы По крайней мере одежда человеческая а не для египетских мумий.

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