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«От голода спасалась огурцами»: Оксана Воеводина рассказала, как худела после родов

Не так давно Оксана Воеводина раскрыла, что после появления сына сбросила почти 30 килограммов. В своем микроблоге королева красоты сообщила, что помогло ей так быстро прийти в форму. 
Оксана Воеводина
Оксана Воеводина

На днях Оксана Воеводина призналась, что за прошедшие полгода с момента рождения сына ей удалось сбросить 28 килограммов. Молодая мама стала даже стройнее, чем до беременности. 

«Мисс Москва» не скрывает, что причиной такого резкого преображения является стресс из-за скандального развода с Мухаммадом V. 

И все же, несмотря на тяжелую семейную ситуацию, Оксана старается уделять время себе любимой. Так, она занимается конным спортом и тщательно следит за питанием. 

Оксана Воеводина
 

5 декабря звезда раскрыла принципы похудения в своем микроблоге. Как оказалось, за прошедшие месяцы Воеводина перепробовала множество самых разных диет. 

Сначала экс-супруга короля Малайзии жестко ограничивала потребляемое количество калорий. 

«Консультант по питанию обозначил необходимую мне суточную норму — 1 380 калорий. Этот способ очень эффективен, но не полезен для здоровья. Под конец дня я была настолько голодна, что приходилось есть только огурцы, чтобы не выходить за пределы нормы», — вспоминает Оксана. 

Затем Воеводина перешла на питание по группе крови. «У меня третья положительная группа. Такие продукты, как гречка, кукуруза и помидоры мне не подходят: мой организм не способен их правильно усвоить», — объясняет молодая женщина. 

В итоге, Оксана пришла к дробному питанию. Теперь она ест помногу раз в день, но отказывается от углеводов во второй половине дня. «Питаясь дробным способом, я смотрю по своей группе крови, подходит ли мне тот или иной продукт. Совмещая эти три способа, мне удалось сбросить 15 лишних килограммов», — подытожила знаменитость. 

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05 декабря 2019
Текст Александра Борисова
Фото @rihanapetra/Instagram

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  • Очень красивая девушка в очень красивых нарядах.

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