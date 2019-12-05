«От голода спасалась огурцами»: Оксана Воеводина рассказала, как худела после родов

На днях Оксана Воеводина призналась, что за прошедшие полгода с момента рождения сына ей удалось сбросить 28 килограммов. Молодая мама стала даже стройнее, чем до беременности.
И все же, несмотря на тяжелую семейную ситуацию, Оксана старается уделять время себе любимой. Так, она занимается конным спортом и тщательно следит за питанием.
5 декабря звезда раскрыла принципы похудения в своем микроблоге. Как оказалось, за прошедшие месяцы Воеводина перепробовала множество самых разных диет.
«Консультант по питанию обозначил необходимую мне суточную норму — 1 380 калорий. Этот способ очень эффективен, но не полезен для здоровья. Под конец дня я была настолько голодна, что приходилось есть только огурцы, чтобы не выходить за пределы нормы», — вспоминает Оксана.
Затем Воеводина перешла на питание по группе крови. «У меня третья положительная группа. Такие продукты, как гречка, кукуруза и помидоры мне не подходят: мой организм не способен их правильно усвоить», — объясняет молодая женщина.
В итоге, Оксана пришла к дробному питанию. Теперь она ест помногу раз в день, но отказывается от углеводов во второй половине дня. «Питаясь дробным способом, я смотрю по своей группе крови, подходит ли мне тот или иной продукт. Совмещая эти три способа, мне удалось сбросить 15 лишних килограммов», — подытожила знаменитость.