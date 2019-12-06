«Я уже как медведь»: Анна Asti пожаловалась, что не может усмирить аппетит и похудеть

Буквально на днях стало известно о том, что Анна Дзюба выходит замуж за бойфренда, которого представила общественности совсем недавно. 5 декабря солистка группы Artik & Asti призналась, что страдает от лишних килограммов.

Анна Asti

Анна Asti не любит говорить о своей личной жизни и до последнего момента держала в тайне свои отношения. Лишь недавно певица представила общественности своего бойфренда, за которого собралась замуж. Им оказался бизнесмен Станислав Юркин.

Вскоре появилась информация и об их свадьбе — Анна призналась, что церемония назначена на 2020 год

Дзюба сообщила, что продумала торжество вплоть до мелочей, однако ей к нему еще готовиться и готовиться. Так, например, в списке важных дел стоит борьба с лишним весом.



«Остановиться есть не в силах. Как разлюбить еду? У кого так же? Помогите! Если честно, то я уже как медведь. Есть очень сильно хочется, еще и зимой», — написала певица в микроблоге, а свои слова подтвердила фото, на котором стоит вполоборота.



Подписчики хоть и поддержали артистку, все же заметили, что она в прекрасной форме. «Ты наговариваешь», «Аня, у тебя шикарная фигура», — писали многие. А некоторые и вовсе решили, что звезда похудела.