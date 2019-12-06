Анастасия Решетова пожаловалась, что из-за тренировок у нее стало пропадать грудное молоко

В середине октября Анастасия Решетова впервые стала мамой. Еще во время беременности звезда начала переживать за свою фигуру — она очень боялась, что не сможет вернуться к прежним параметрам.
Обычно молодым мамам надолго запрещают заниматься спортом. Анастасия же отправилась в спортзал спустя всего 40 дней после рождения сына — сразу, как только получила добро от врачей.
Увы, такое резкое появление физических нагрузок не пошло на пользу здоровью Анастасии.
«Придется оставить только легкие силовые тренировки. Представляете, из-за кардио у меня не приходит молоко в достаточном количестве теперь», — пожаловалась фолловерам Решетова.
Мы даже не сомневаемся, что Анастасия найдет способ, как компенсировать сокращение активности. Все же для знаменитости очень важно всегда находиться в форме.