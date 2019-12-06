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Анастасия Решетова пожаловалась, что из-за тренировок у нее стало пропадать грудное молоко

Анастасия Решетова не могла дождаться, когда врачи наконец разрешат ей возобновить занятия спортом. Однако вскоре после возвращения в фитнес-клуб молодая мама поняла, что медики не зря ограничивали ее активность.
Анастасия Решетова
Анастасия Решетова с сыном

В середине октября Анастасия Решетова впервые стала мамой. Еще во время беременности звезда начала переживать за свою фигуру — она очень боялась, что не сможет вернуться к прежним параметрам. 

Именно поэтому почти сразу после родов модель стала носить утягивающий корсет и усиленно следить за питанием. 

Обычно молодым мамам надолго запрещают заниматься спортом. Анастасия же отправилась в спортзал спустя всего 40 дней после рождения сына — сразу, как только получила добро от врачей. 

Анастасия Решетова
 

Увы, такое резкое появление физических нагрузок не пошло на пользу здоровью Анастасии. 

6 декабря избранница Тимати призналась, что на фоне занятий спортом у нее стало пропадать грудное молоко. 

«Придется оставить только легкие силовые тренировки. Представляете, из-за кардио у меня не приходит молоко в достаточном количестве теперь», — пожаловалась фолловерам Решетова. 

  • Анастасия Решетова
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    Анастасии Решетовой все же пришлось исключить регулярные занятия спортом из своей жизни
    Смотреть галерею

Мы даже не сомневаемся, что Анастасия найдет способ, как компенсировать сокращение активности. Все же для знаменитости очень важно всегда находиться в форме. 

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06 декабря 2019
Текст Александра Борисова
Фото @volkonskaya.reshetova/Instagram
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Анастасия Решетова

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