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После бурной вечеринки Виктория Боня прибегла к кровопусканию, чтобы выглядеть свежо и молодо

Виктория Боня не так часто гуляет всю ночь, но если и появляется на подобных мероприятиях, то обращает все внимание на себя. А на следующий день вновь выглядит на все 100%, ведь у знаменитости есть проверенные бьюти-хаки.
Виктория Боня <br>
Виктория Боня 

16 декабря свой день рождения отмечала Анна Седокова. В числе приглашенных была и Виктория Боня, которая весело провела время со звездными друзьями, много смеялась и танцевала.

На следующий день после вечеринки инстаграм-звезда проснулась на удивление рано — по графику у нее стояло посещение косметолога. Виктория провела сеанс хиджамы (методика лечения и оздоровления организма с помощью кровопускания — прим. Woman.ru) и призналась, что прибегает к помощи этой процедуры один раз в два-три месяца.

«Я, конечно, с утра выгляжу такой помятой... Мы сейчас будем делать хиджаму. Какие у нее плюсы? В первую очередь — кожа: меняется ее цвет. Раньше у меня были прыщи на лице, сейчас остался только один. Также я делаю ее для поднятия иммунитета и обновления крови, плюс при этом органы начинают работать по-другому», — объяснила Боня в Инстаграме и показала несколько фото и видео.

Кадры удивили и даже напугали фолловеров звезды. Хотя она уверила их, что после микронадсечек шрамов не остается. Впрочем, хиджама считается народным методом и имеет немало противопоказаний.

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17 декабря 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото @victoriabonya/Instagram
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Виктория Боня

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  • Кому Боня пустила кровь - известно уже?)

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