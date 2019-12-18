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Русская экс-невеста Джонни Деппа демонстрирует миру свои волнующие изгибы

Несколько месяцев петербурженка Полина Глен встречалась с Джонни Деппом и планировала выйти за него замуж, но вскоре вернулась в Россию. Теперь девушка путешествует по миру и публикует очень горячие фото, привлекающие внимание тысяч мужчин. 
Полина Глен
Полина Глен

Этой весной стало известно, что 56-летний Джонни Депп планирует жениться на 21-летней россиянке Полине Глен. В своем родном Петербурге девушка известна как тренер по гоу-гоу танцам, а также блогер — на ее аккаунт в Инстаграме подписано около 170 тысяч человек. 

Однако в ноябре стало известно, что пара все же рассталась. 

Как сообщали инсайдеры, у Полины так и не получилось смириться с уровнем публичности известного актера. По слухам, Глен так сильно волновало пристальное внимание общественности, что она даже отвергла предложение руки и сердца Деппа. 

Джонни Депп
Джонни Депп

Не знаем, действительно ли россиянке было сложно смириться с преследованиями папарацци — судя по ее микроблогу достаточно сложно сделать подобные выводы. 

Полина регулярно публикует снимки в нижнем белье и купальниках. 

А на днях девушка и вовсе показала фолловерам фото, сделанное во время принятия ванной в спа-центре. На нем Полина позирует полностью обнаженной, отвернувшись лицом от камеры. 

В считанные часы снимок Глен набрал тысячи лайков и комментариев. «Какая ты роскошная», «Просто фигура мечты!» — прокомментировали фото фолловеры. Интересно, а следит ли за аккаунтом Полины Джонни Депп?

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18 декабря 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, @polinaglen/Instagram
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Джонни Депп

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