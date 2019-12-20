Временно безработная Алена Хмельницкая истязает себя тренировками

С недавних пор 48-летняя Алена Хмельницкая записалась в зал и регулярно ходит на тренировки. По словам актрисы, она будет заниматься спортом вплоть до Нового года, потому что ей хочется быть «очень стройной и спортивной».
Алена намерена добиться ощутимых результатов и продемонстрировать их уже на праздниках. Несмотря на то, что до них осталось чуть больше недели, знаменитости хватит времени на реализацию своих целей.
Звезда не стала вдаваться в подробности своего положения. Скорее всего, она просто решила посвятить время себе и взяла небольшой отпуск.
Судя по видео из зала, звезда настроена очень серьезно! «У меня и йога, и массажи, и расписанная по дням диета. Я и удовольствие от этого всего получаю», — рассказала Алена о своем распорядке.