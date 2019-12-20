Временно безработная Алена Хмельницкая истязает себя тренировками

Алена Хмельницкая продолжает приводить свое тело в форму к Новому году. На днях актриса опубликовала видео из спортзала.

Алена Хмельницкая



С недавних пор 48-летняя Алена Хмельницкая записалась в зал и регулярно ходит на тренировки. По словам актрисы, она будет заниматься спортом вплоть до Нового года, потому что ей хочется быть «очень стройной и спортивной».

«Мне надоело не нравиться себе! Я понимаю, что могу быть лучше, но ничего для этого не делаю. Поняла, что без занятий никуда», — призналась знаменитость в Инстаграме.

Алена намерена добиться ощутимых результатов и продемонстрировать их уже на праздниках. Несмотря на то, что до них осталось чуть больше недели, знаменитости хватит времени на реализацию своих целей.

«Козероги — страшные люди, особенно временно безработные», — объяснила Хмельницкая.

Звезда не стала вдаваться в подробности своего положения. Скорее всего, она просто решила посвятить время себе и взяла небольшой отпуск.

1 2 3 ... 10 На днях Алена Хмельницкая пообещала себе похудеть до новогодних праздников

Судя по видео из зала, звезда настроена очень серьезно! «У меня и йога, и массажи, и расписанная по дням диета. Я и удовольствие от этого всего получаю», — рассказала Алена о своем распорядке.