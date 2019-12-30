«Похудела на 18 кг и поправилась на пять»: Регина Тодоренко подвела итоги года

Регина Тодоренко родила первенца в конце прошлого года. За это время знаменитость не раз признавалась, что ей нелегко дается материнство, однако супруг Влад Топалов всегда поддерживал ее и помогал с воспитанием сына Михаила.
Звезда «Орла и решки» поведала, что за 2019-й им с мужем удалось «найти ключи от всех потайных комнат в отношениях».
Так, Тодоренко стала «Женщиной года» по версии Glamour, получила премию «ТЭФИ» и попала в список Forbes. Помимо карьерных достижений, супруга Влада Топалова похвасталась своими успехами и в борьбе с лишним весом.
Судя по спортивной фигуре и ягодицам без намека на целлюлит, Тодоренко не сильно переживает из-за набранной пятерки — она отлично выглядит!