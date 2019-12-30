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«Похудела на 18 кг и поправилась на пять»: Регина Тодоренко подвела итоги года

Под конец 2019-го многие вспоминают уходящий год и делятся своими достижениями. Не стала исключением и Регина Тодоренко. Телеведущая рассказала об изменениях во внешности, карьере и семье.
Регина Тодоренко и Влад Топалов
Регина Тодоренко и Влад Топалов

Регина Тодоренко родила первенца в конце прошлого года. За это время знаменитость не раз признавалась, что ей нелегко дается материнство, однако супруг Влад Топалов всегда поддерживал ее и помогал с воспитанием сына Михаила.

Звезда «Орла и решки» поведала, что за 2019-й им с мужем удалось «найти ключи от всех потайных комнат в отношениях». 

Уходящий год подарил Регине не только замужество и материнство, но и порадовал карьерными достижениями. 

Так, Тодоренко стала «Женщиной года» по версии Glamour, получила премию «ТЭФИ» и попала в список Forbes. Помимо карьерных достижений, супруга Влада Топалова похвасталась своими успехами и в борьбе с лишним весом.

«В прошлом году я похудела на 18 кг и снова поправилась на 5», — призналась знаменитость в Инстаграме.

Судя по спортивной фигуре и ягодицам без намека на целлюлит, Тодоренко не сильно переживает из-за набранной пятерки — она отлично выглядит! 

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30 декабря 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото @reginatodorenko/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Регина Тодоренко

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Ракурс попы просто ужас.

  • Когда смотрела Орел и Решка, еще более менее там была. Сейчас смотришь как колхозница. Есть женщины, которым идёт почти любой образ. Но Регине надо больше женственности показывать.

  • У неё на удивление нет талии вообще, как квадрат на ногах...

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Гость 2019-12-23 08:49:00
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Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
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Гость 2019-12-23 18:18:00
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Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
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