Юлия Высоцкая показала, в какой пляжной форме находится ее 82-летний муж Андрей Кончаловский

Для 46 лет Юлия Высоцкая выглядит очень хорошо: телеведущая следит за собой и регулярно занимается спортом. Судя по последним фото, не отстает от нее и супруг Андрей Кончаловский.

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский



Юлия Высоцкая знает все о самых вкусных блюдах и при этом остается стройной. Ведущая «Едим дома» следит за своим питанием, периодически голодает и регулярно тренируется. Так, одним из ее любимых видов спорта является скандинавская ходьба. К слову, к занятиям она приобщила и 82-летнего супруга.

Пара часто проводит время именно так. На днях Юлия продемонстрировала результат совместных тренировок.



Сейчас знаменитости отдыхают в Италии — они ходят на свидания, посещают рестораны и загорают. 9 января телеведущая опубликовала фото с мужем, на котором он запечатлен в пляжных шортах и с расстегнутой рубашкой. Сама Высоцкая позировала в белой тунике, демонстрируя рельефные ноги.



Супруги как обычно нежно ворковали: Юлия чуть приобняла Андрея за шею, а тот мило улыбался, глядя на жену.

1 2 3 ... 10 Каждое совместное фото Андрея Кончаловского и Юлии Высоцкой — доказательство их любви

Подобный снимок сразу же вызвал ажиотаж среди фолловеров актрисы. Ведь поклонники привыкли видеть режиссера в деловых костюмах, а не с голым торсом.