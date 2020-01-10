Юлия Высоцкая показала, в какой пляжной форме находится ее 82-летний муж Андрей Кончаловский

Юлия Высоцкая знает все о самых вкусных блюдах и при этом остается стройной. Ведущая «Едим дома» следит за своим питанием, периодически голодает и регулярно тренируется. Так, одним из ее любимых видов спорта является скандинавская ходьба. К слову, к занятиям она приобщила и 82-летнего супруга.
Сейчас знаменитости отдыхают в Италии — они ходят на свидания, посещают рестораны и загорают. 9 января телеведущая опубликовала фото с мужем, на котором он запечатлен в пляжных шортах и с расстегнутой рубашкой. Сама Высоцкая позировала в белой тунике, демонстрируя рельефные ноги.
Подобный снимок сразу же вызвал ажиотаж среди фолловеров актрисы. Ведь поклонники привыкли видеть режиссера в деловых костюмах, а не с голым торсом.