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Юлия Высоцкая показала, в какой пляжной форме находится ее 82-летний муж Андрей Кончаловский

Для 46 лет Юлия Высоцкая выглядит очень хорошо: телеведущая следит за собой и регулярно занимается спортом. Судя по последним фото, не отстает от нее и супруг Андрей Кончаловский. 
Юлия Высоцкая, Андрей Кончаловский
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский 

Юлия Высоцкая знает все о самых вкусных блюдах и при этом остается стройной. Ведущая «Едим дома» следит за своим питанием, периодически голодает и регулярно тренируется. Так, одним из ее любимых видов спорта является скандинавская ходьба. К слову, к занятиям она приобщила и 82-летнего супруга

Пара часто проводит время именно так. На днях Юлия продемонстрировала результат совместных тренировок.

Сейчас знаменитости отдыхают в Италии — они ходят на свидания, посещают рестораны и загорают. 9 января телеведущая опубликовала фото с мужем, на котором он запечатлен в пляжных шортах и с расстегнутой рубашкой. Сама Высоцкая позировала в белой тунике, демонстрируя рельефные ноги.

Супруги как обычно нежно ворковали: Юлия чуть приобняла Андрея за шею, а тот мило улыбался, глядя на жену.
  • Юлия Высоцкая, Андрей Кончаловский
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    Каждое совместное фото Андрея Кончаловского и Юлии Высоцкой — доказательство их любви
    Смотреть галерею

Подобный снимок сразу же вызвал ажиотаж среди фолловеров актрисы. Ведь поклонники привыкли видеть режиссера в деловых костюмах, а не с голым торсом.

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10 января 2020
Текст Екатерина Авдеева
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru, @juliavysotskayaofficial/Instagram
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Юлия Высоцкая, Андрей Кончаловский

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Мда, старость есть старость.

  • Андрюха, шалун какие мини-шорты надел))) Ещё и с рисуночком)

  • Не представляю как можно где то отдыхать и с нежностью смотреть на мужа,когда единственная дочь в состоянии овоща по вине этого деда.

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Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
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