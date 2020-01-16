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Николь Кузнецова, перенесшая 290 операций, взяла себя в руки и впервые посетила тренажерный зал

Николь Кузнецова никогда серьезно не занималась спортом из-за проблем со здоровьем. Однако на днях она записалась в зал и уже продемонстрировала первые успехи. 
Николь Кузнецова<br>
Николь Кузнецова

31-летняя Николь Кузнецова несколько раз в год летает за границу, чтобы сделать жизненно необходимые операции на гортани. Число ее обращений к хирургам уже приближается к трем сотням, но только так знаменитость справляется с недугом, с которым живет с детства. 

Из-за болезни и постоянных госпитализаций экстрасенс почти никогда не занималась спортом.

Лишь недавно она начала ходить на тренировки. «Я решила взять свое тело в руки и купила абонемент в спортивный зал. Я так классно себя чувствую... Какая-то дурацкая эйфория, ощущение, что я делаю что-то правильное и полезное», — призналась Николь. 

А в подтверждении слов девушка прикрепила фото, на котором позирует в бикини, демонстрируя упругие ягодицы и стройную талию. 

Участница «Битвы экстрасенсов» призналась, что во многом ее останавливала лень. Однако сейчас она настроена решительно. 

Многие поклонники поддержали Кузнецову, поблагодарив ее за мотивацию. «У вас шикарная фигура», — отметили они.

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16 января 2020
Текст Екатерина Авдеева
Фото @nikol.official/Instagram
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Николь Кузнецова

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Ага,690 операций перенесшей...

  • ona i tak v forme i bez sporta.

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Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





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