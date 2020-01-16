Николь Кузнецова, перенесшая 290 операций, взяла себя в руки и впервые посетила тренажерный зал

Николь Кузнецова никогда серьезно не занималась спортом из-за проблем со здоровьем. Однако на днях она записалась в зал и уже продемонстрировала первые успехи.

Николь Кузнецова



31-летняя Николь Кузнецова несколько раз в год летает за границу, чтобы сделать жизненно необходимые операции на гортани. Число ее обращений к хирургам уже приближается к трем сотням, но только так знаменитость справляется с недугом, с которым живет с детства.

Из-за болезни и постоянных госпитализаций экстрасенс почти никогда не занималась спортом.

Лишь недавно она начала ходить на тренировки. «Я решила взять свое тело в руки и купила абонемент в спортивный зал. Я так классно себя чувствую... Какая-то дурацкая эйфория, ощущение, что я делаю что-то правильное и полезное», — призналась Николь.

А в подтверждении слов девушка прикрепила фото, на котором позирует в бикини, демонстрируя упругие ягодицы и стройную талию.

Участница «Битвы экстрасенсов» призналась, что во многом ее останавливала лень. Однако сейчас она настроена решительно.



1 2 3 ... 10 Николь Кузнецова редко публикует фото, на которых позирует в бикини

Многие поклонники поддержали Кузнецову, поблагодарив ее за мотивацию. «У вас шикарная фигура», — отметили они.