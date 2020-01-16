Николь Кузнецова, перенесшая 290 операций, взяла себя в руки и впервые посетила тренажерный зал

31-летняя Николь Кузнецова несколько раз в год летает за границу, чтобы сделать жизненно необходимые операции на гортани. Число ее обращений к хирургам уже приближается к трем сотням, но только так знаменитость справляется с недугом, с которым живет с детства.
Лишь недавно она начала ходить на тренировки. «Я решила взять свое тело в руки и купила абонемент в спортивный зал. Я так классно себя чувствую... Какая-то дурацкая эйфория, ощущение, что я делаю что-то правильное и полезное», — призналась Николь.
Участница «Битвы экстрасенсов» призналась, что во многом ее останавливала лень. Однако сейчас она настроена решительно.
Многие поклонники поддержали Кузнецову, поблагодарив ее за мотивацию. «У вас шикарная фигура», — отметили они.