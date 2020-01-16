«Через месяц вы меня не узнаете»: после развода Нелли Ермолаева занялась собой

Месяц назад Нелли Ермолаева удивила своих фолловеров заявлением: они с Кириллом Андреевым разводятся. С тех пор знаменитость проводит больше времени в спортзале и уже видит, как меняется ее фигура. В лучшую сторону, конечно же.

Нелли Ермолаева



После развода, о котором Нелли Ермолаева объявила 17 декабря, она составила большой список желаний на 2020 год. Среди прочих был пункт и про изменение внешности — «накачать попу-орех».

Сказано — сделано. Экс-звезда «Дома-2» стала чаще ходить на тренировки и уже скоро обещает похвастаться новым телом. «Две недели спорта, и я уже вижу результат. Такая агрессивная мотивация пошла. Следите за сториз и через месяц вы меня не узнаете», — заявила 33-летняя знаменитость.

Доказательством серьезности ее намерений стало фото из зала, на котором она позирует во время очередной тренировки.

1 2 3 ... 10 В середине декабря Нелли шокировала своих поклонников новостью о разводе

К слову, девушка и так уже заметно похудела после развода. Многие считают, что причиной этого послужили ее эмоциональные переживания. Но, судя по всему, Ермолаева даже не думает отчаиваться, ведь у нее есть множество планов, которые она хочет реализовать.