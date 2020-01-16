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«Через месяц вы меня не узнаете»: после развода Нелли Ермолаева занялась собой

Месяц назад Нелли Ермолаева удивила своих фолловеров заявлением: они с Кириллом Андреевым разводятся. С тех пор знаменитость проводит больше времени в спортзале и уже видит, как меняется ее фигура. В лучшую сторону, конечно же. 
Нелли Ермолаева <br>
Нелли Ермолаева 

После развода, о котором Нелли Ермолаева объявила 17 декабря, она составила большой список желаний на 2020 год. Среди прочих был пункт и про изменение внешности — «накачать попу-орех».

Сказано — сделано. Экс-звезда «Дома-2» стала чаще ходить на тренировки и уже скоро обещает похвастаться новым телом. «Две недели спорта, и я уже вижу результат. Такая агрессивная мотивация пошла. Следите за сториз и через месяц вы меня не узнаете», — заявила 33-летняя знаменитость. 

Доказательством серьезности ее намерений стало фото из зала, на котором она позирует во время очередной тренировки. 
  • Нелли Ермолаева
    1 2 3 ...10
    В середине декабря Нелли шокировала своих поклонников новостью о разводе
    Смотреть галерею

К слову, девушка и так уже заметно похудела после развода. Многие считают, что причиной этого послужили ее эмоциональные переживания. Но, судя по всему, Ермолаева даже не думает отчаиваться, ведь у нее есть множество планов, которые она хочет реализовать. 

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16 января 2020
Текст Екатерина Авдеева
Фото @ermolaevanelly, @kirilltheone/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Нелли Ермолаева

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Круто. Молодец. Девочки, а без тренера можно сделать хорошую фигуру?

  • Кто это?

  • а хто это ? даже гуглить лень

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