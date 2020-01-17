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Возлюбленная самого богатого человека в мире покорила гостей вечеринки платьем со смелыми вырезом и разрезами

С недавних пор Джефф Безос и Лорен Санчес не скрывают свой роман от публики и вместе выходят в свет. На днях пара посетила важное мероприятие компании миллиардера в Индии.
Лорен Санчес и Джефф Безос
Лорен Санчес и Джефф Безос

Ровно год назад общественности стало известно об отношениях Джеффа Безоса и Лорен Санчес. Тогда самый богатый мужчина в мире еще не оформил официального развода со своей женой Маккензи, вместе с которой прожил 25 лет и добился такого успеха. 

Сначала Джефф тщательно скрывал, что закрутил роман с супругой своего лучшего друга Патрика Уайтселла. 

Любовники прятались от буквально преследовавших их журналистов: поговаривают, Безос тратил немалые средства на секретные свидания с Санчес. 

 
 

Однако спустя несколько месяцев после официального развода владельца Amazon он перестал скрывать отношения со знойной телеведущей. 

В сентябре влюбленные были впервые замечены вместе в Каннах, и с тех пор регулярно попадают в объективы папарацци и официальных светских фотографов.

16 января Джефф и Лорен вместе посетили мероприятие Amazon Prime Video в Мумбаи. Весь вечер знаменитости не отходили друг от друга. А чтобы привлечь к себе внимание всех гостей, хозяева вечера блистали в максимально ярких нарядах. 

Кажется, на празднике с Лорен не сводил взгляд не только ее избранник, но и остальные присутствующие мужчины. Все дело в сексуальном платье женщины с экстремальным разрезом до начала бедра и не менее глубоком декольте. Интересно, не стал ли мужчина ревновать свою любовь за такое слишком эффектное появление?

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17 января 2020
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru

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Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





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