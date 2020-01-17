Возлюбленная самого богатого человека в мире покорила гостей вечеринки платьем со смелыми вырезом и разрезами

С недавних пор Джефф Безос и Лорен Санчес не скрывают свой роман от публики и вместе выходят в свет. На днях пара посетила важное мероприятие компании миллиардера в Индии.

Лорен Санчес и Джефф Безос

Ровно год назад общественности стало известно об отношениях Джеффа Безоса и Лорен Санчес. Тогда самый богатый мужчина в мире еще не оформил официального развода со своей женой Маккензи, вместе с которой прожил 25 лет и добился такого успеха.

Сначала Джефф тщательно скрывал, что закрутил роман с супругой своего лучшего друга Патрика Уайтселла.

Любовники прятались от буквально преследовавших их журналистов: поговаривают, Безос тратил немалые средства на секретные свидания с Санчес.

Однако спустя несколько месяцев после официального развода владельца Amazon он перестал скрывать отношения со знойной телеведущей.

В сентябре влюбленные были впервые замечены вместе в Каннах, и с тех пор регулярно попадают в объективы папарацци и официальных светских фотографов.

16 января Джефф и Лорен вместе посетили мероприятие Amazon Prime Video в Мумбаи. Весь вечер знаменитости не отходили друг от друга. А чтобы привлечь к себе внимание всех гостей, хозяева вечера блистали в максимально ярких нарядах.

1 2 3 ... 10 Джефф Безос и Лорен Санчес вместе появились на публике

Кажется, на празднике с Лорен не сводил взгляд не только ее избранник, но и остальные присутствующие мужчины. Все дело в сексуальном платье женщины с экстремальным разрезом до начала бедра и не менее глубоком декольте. Интересно, не стал ли мужчина ревновать свою любовь за такое слишком эффектное появление?