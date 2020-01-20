Татьяна Брухунова поразила поклонников тонкой талией

Татьяна Брухунова — та еще модница. Недавно звездная ассистентка Евгения Петросяна примерила непривычный для себя образ, который вмиг покорил ее подписчиков.

Татьяна Брухунова

30-летняя Татьяна Брухунова — страстная поклонница мира моды. Молодая женщина постоянно охотится за новинками, проходит курсы по стилю и учит своих подписчиц красиво одеваться.

Несмотря на это, в некоторых аспектах Брухунова редко решается на эксперименты.

Так, она предпочитает просторные и свободные вещи, скрывающие изгибы фигуры. Кстати, из-за этого Татьяну не раз подозревали в беременности!

20 января знаменитость представила вниманию фолловеров новый, не совсем типичный для себя образ.

Татьяна надела струящееся темное платье с забавным принтом, сделав акцент на талии с помощью широкого бежевого пояса.

Интернет-пользователи приятно удивились тому, как изящно смотрится девушка в этом наряде, и посоветовали ей почаще отдавать предпочтение более женственным аутфитам.

Многие отметили, какая на самом деле Брухунова стройная. «Теперь понятно, почему мучное не едите, фигуру бережете», — пошутила одна из подписчиц.

