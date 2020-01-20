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Татьяна Брухунова поразила поклонников тонкой талией

Татьяна Брухунова — та еще модница. Недавно звездная ассистентка Евгения Петросяна примерила непривычный для себя образ, который вмиг покорил ее подписчиков.
Татьяна Брухунова
Татьяна Брухунова

30-летняя Татьяна Брухунова — страстная поклонница мира моды. Молодая женщина постоянно охотится за новинками, проходит курсы по стилю и учит своих подписчиц красиво одеваться. 

Несмотря на это, в некоторых аспектах Брухунова редко решается на эксперименты. 

Так, она предпочитает просторные и свободные вещи, скрывающие изгибы фигуры. Кстати, из-за этого Татьяну не раз подозревали в беременности!

20 января знаменитость представила вниманию фолловеров новый, не совсем типичный для себя образ. 

Татьяна надела струящееся темное платье с забавным принтом, сделав акцент на талии с помощью широкого бежевого пояса. 

Интернет-пользователи приятно удивились тому, как изящно смотрится девушка в этом наряде, и посоветовали ей почаще отдавать предпочтение более женственным аутфитам. 

Многие отметили, какая на самом деле Брухунова стройная. «Теперь понятно, почему мучное не едите, фигуру бережете», — пошутила одна из подписчиц.

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20 января 2020
Текст Александра Борисова
Фото @bruhunova/Instagram
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Татьяна Брухунова

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Удивилась, что у данной дамы есть поклонники. Из любопытства глянула ее инсту: 36 тыс. подписчиков, активных при этом тысячи полторы, при том в основном возрастные тети, наверное, поклонницы Петросяна.

  • Тонкой талии не увидела, но вообще если эту Таню отвести к толковому стилисту, постричь, причесать, накрасить и переодеть, то вполне вероятно, что классная баба получится. Так-то черты лица у нее правильные и фигура неплохая))

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