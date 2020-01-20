Татьяна Брухунова поразила поклонников тонкой талией

30-летняя Татьяна Брухунова — страстная поклонница мира моды. Молодая женщина постоянно охотится за новинками, проходит курсы по стилю и учит своих подписчиц красиво одеваться.
Так, она предпочитает просторные и свободные вещи, скрывающие изгибы фигуры. Кстати, из-за этого Татьяну не раз подозревали в беременности!
20 января знаменитость представила вниманию фолловеров новый, не совсем типичный для себя образ.
Интернет-пользователи приятно удивились тому, как изящно смотрится девушка в этом наряде, и посоветовали ей почаще отдавать предпочтение более женственным аутфитам.
Многие отметили, какая на самом деле Брухунова стройная. «Теперь понятно, почему мучное не едите, фигуру бережете», — пошутила одна из подписчиц.