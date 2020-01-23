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«Ем зелень тазиками»: после заявления о проблемах в браке Айза Анохина увлеклась модной методикой голодания

Не так давно Айза Анохина раскрыла наличие серьезных проблем в личной жизни. Из-за этого бизнесвумен решила посвящать больше времени себе: заняться спортом, сесть на диету и попробовать новые практики. 
Айза Анохина (Вагапова-Долматова)
Айза и Дмитрий Анохины с детьми

Несколько дней назад Айза Анохина намекнула, что ее второй брак можно считать оконченным. Знаменитость не раз говорила, что в ее отношениях с супругом Дмитрием случаются весьма серьезные проблемы. 

Больше Айза не поднимает больную тему. Вместо этого она рассказывает о заботах о себе. 

Сейчас Анохина проводит время на Бали и готовится к новому рабочему сезону. Все это время молодая женщина читает книги, гуляет с детьми и приводит в порядок фигуру.

 
 

Недавно Айза рассказала, что увлеклась новой системой питания. Суть методики заключается в редких приемах пищи и ограниченном количестве разрешенных продуктов. 

«Я перешла на интервальное питание. Я питаюсь в 8 утра, потом до 17 часов, и потом уже снова в 8 утра. Больше двух раз есть вообще не хочу! Только пью, пью и еще раз пью», — поведала звезда. 

Кроме того Айза исключила из рациона мясо и почти все другие продукты животного происхождения. «Я тазиками ем всякую зелень, немного риса и тунца. Из запрещенного включаю только мороженое — но без лактозы, глютена и яиц», — объяснила женщина. 

Еще одна из причин, по которой Айза решила изменить вкусовые привычки — проблемы со здоровьем. По словам бизнесвумен, у нее часто случаются отеки — а так как скоро начнутся съемки для разных программ, молодой маме нужно срочно прийти в себя. 

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23 января 2020
Текст Александра Борисова
Фото @aizalovesam, @olganikiforova/Instagram
Теги

Айза Анохина (Вагапова-Долматова)

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Видимо хочет чтобы к отёкам прибавился больной желудок ... Поражаюсь этой женщиной!! Где её ум?!

  • 🐵🐵🐵

  • Эти голодающие муклы с огроменными пельменями на одно лицо. Все! как клоны. Пусть голодает, ей полезно.

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