«Ем зелень тазиками»: после заявления о проблемах в браке Айза Анохина увлеклась модной методикой голодания

Не так давно Айза Анохина раскрыла наличие серьезных проблем в личной жизни. Из-за этого бизнесвумен решила посвящать больше времени себе: заняться спортом, сесть на диету и попробовать новые практики.

Айза и Дмитрий Анохины с детьми

Несколько дней назад Айза Анохина намекнула, что ее второй брак можно считать оконченным. Знаменитость не раз говорила, что в ее отношениях с супругом Дмитрием случаются весьма серьезные проблемы.

Больше Айза не поднимает больную тему. Вместо этого она рассказывает о заботах о себе.

Сейчас Анохина проводит время на Бали и готовится к новому рабочему сезону. Все это время молодая женщина читает книги, гуляет с детьми и приводит в порядок фигуру.

Недавно Айза рассказала, что увлеклась новой системой питания. Суть методики заключается в редких приемах пищи и ограниченном количестве разрешенных продуктов.

«Я перешла на интервальное питание. Я питаюсь в 8 утра, потом до 17 часов, и потом уже снова в 8 утра. Больше двух раз есть вообще не хочу! Только пью, пью и еще раз пью», — поведала звезда.

Кроме того Айза исключила из рациона мясо и почти все другие продукты животного происхождения. «Я тазиками ем всякую зелень, немного риса и тунца. Из запрещенного включаю только мороженое — но без лактозы, глютена и яиц», — объяснила женщина.

Еще одна из причин, по которой Айза решила изменить вкусовые привычки — проблемы со здоровьем. По словам бизнесвумен, у нее часто случаются отеки — а так как скоро начнутся съемки для разных программ, молодой маме нужно срочно прийти в себя.