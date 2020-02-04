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Певица Лиззо весом в 140 кг лихо станцевала тверк в пляжных стрингах

31-летняя певица покорила США не только своим уникальным голосом, но и необычной внешностью и раскованным поведением. Лишний вес ни капли не смущает Лиззо: на днях она по традиции выложила видео с тверком и танцами в миниатюрном купальнике. 
Лиззо
Лиззо

О вокальных данных Лиззо, которая стала прорывом музыкального мира в 2019-м, знают практически везде. Особенно популярна артистка на родине, в США: благодаря зажигательным хип-хоп трекам она была номинирована на Грэмми. Правда, не только уникальный талант выделяет необычную флейтистку среди сонма других исполнителей. Первое, на что обращает внимание публика, это внешность Лиззо.

Свои 140 кг она не прячет и их не стесняется: певица с гордостью призывает слушателей любить свои тела такими, какие они есть. 

Похоже, у нее самой это отлично получается. Лиззо прекрасно чувствует себя в самых миниатюрных купальниках и обожает выходить на сцену в провокационных нарядах. Стринги, прозрачные комбинезоны, обтягивающие платья — яркий образ стал визитной карточкой 31-летней артистки.

Пока одни возмущаются пропагандой нездорового образа жизни, а другие во всем следуют идеям Лиззо, сама певица наслаждается бесконечным летом. Судя по всему, девушка просто обожает водную стихию и регулярно посещает пляжи. Рядом с ней — неизменная «свита» из плюс-сайз-подруг, которые старательно наряжаются для заплыва. Золотые купальники, эффектные очки, прозрачные парео — весь реквизит участвует в съемках инстаграм-историй, которые Лиззо вместе с другими девушками публикует на своих страницах. 

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    Певица Лиззо регулярно радует поклонников фото и видео своей насыщенной жизни
    Смотреть галерею

3 февраля артистка вместе с приятельницей устроила домашнюю мини-вечеринку. Подруги позировали в купальниках, танцевали тверк и загадочно, словно Афродиты из пены морской, выходили по ступеням из бассейна. Вот что называется «без комплексов»!

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04 февраля 2020
Текст Ксения Богатырева
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, @lizzobeeating/Instagram

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • Зачем я это увидела, теперь кошмары будут сниться(

  • как страшно жить!

  • Раньше была пропаганда худобы, а сейчас началась пропаганда ожирения последней стадии.

  • Первый раз не знаю что написать даже..

  • Красотка,чё!!!Мама дарахая!!!

  • Конечно принимать свое тело! Не переставать же жрать.

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