Певица Лиззо весом в 140 кг лихо станцевала тверк в пляжных стрингах

О вокальных данных Лиззо, которая стала прорывом музыкального мира в 2019-м, знают практически везде. Особенно популярна артистка на родине, в США: благодаря зажигательным хип-хоп трекам она была номинирована на Грэмми. Правда, не только уникальный талант выделяет необычную флейтистку среди сонма других исполнителей. Первое, на что обращает внимание публика, это внешность Лиззо.
Похоже, у нее самой это отлично получается. Лиззо прекрасно чувствует себя в самых миниатюрных купальниках и обожает выходить на сцену в провокационных нарядах. Стринги, прозрачные комбинезоны, обтягивающие платья — яркий образ стал визитной карточкой 31-летней артистки.
Пока одни возмущаются пропагандой нездорового образа жизни, а другие во всем следуют идеям Лиззо, сама певица наслаждается бесконечным летом. Судя по всему, девушка просто обожает водную стихию и регулярно посещает пляжи. Рядом с ней — неизменная «свита» из плюс-сайз-подруг, которые старательно наряжаются для заплыва. Золотые купальники, эффектные очки, прозрачные парео — весь реквизит участвует в съемках инстаграм-историй, которые Лиззо вместе с другими девушками публикует на своих страницах.
3 февраля артистка вместе с приятельницей устроила домашнюю мини-вечеринку. Подруги позировали в купальниках, танцевали тверк и загадочно, словно Афродиты из пены морской, выходили по ступеням из бассейна. Вот что называется «без комплексов»!