Ни для кого не секрет, что в первые дни после родов женщинам сложно вести привычный образ жизни. Нелегко восстанавливаться и после кесарева — некоторое время болезненные швы приносят немалый дискомфорт.

Самойлова не понаслышке знает обо всех этих проблемах, но в этот раз они каким-то чудесным образом миновали ее!

«Я не понимаю, почему я могу ходить и почему мне не больно. Где эти страшные муки, когда даже дышать сложно и, не дай Бог, чихнуть или кашлянуть? Доктор говорит, что все очень индивидуально, и что я бегаю это тоже не норма. Может просто организм адаптировался уже из-за климата?» — написала молодая мама в своем микроблоге.

