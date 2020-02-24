«Не понимаю, почему мне не больно»: через 5 дней после 4-го кесарева Оксана Самойлова полна сил и уже надела боди и обтягивающие брюки

Совсем недавно Оксана Самойлова стала мамой в четвертый раз. Бизнесвумен до сих пор не понимает, почему она так быстро пришла в себя после родов.

24 февраля 2020 · Текст: · Фото:

Оксана Самойлова
Оксана Самойлова с сыном

18 февраля 31-летняя Оксана Самойлова стала мамой в четвертый раз. Женщина подарила супругу Джигану долгожданного сына, которого они назвали Давидом.

Бизнесвумен призналась, что ее роды были далеко не самыми легкими, — чего только стоит тот факт, что это было ее четвертое по счету кесарево.

Впрочем, уже спустя три дня Оксану и малыша выписали из перинатального центра и отправили домой. Сразу после этого супруга рэпера даже нашла в себе силы выйти на прогулку с сыном.

Ни для кого не секрет, что в первые дни после родов женщинам сложно вести привычный образ жизни. Нелегко восстанавливаться и после кесарева — некоторое время болезненные швы приносят немалый дискомфорт.

Самойлова не понаслышке знает обо всех этих проблемах, но в этот раз они каким-то чудесным образом миновали ее!

«Я не понимаю, почему я могу ходить и почему мне не больно. Где эти страшные муки, когда даже дышать сложно и, не дай Бог, чихнуть или кашлянуть? Доктор говорит, что все очень индивидуально, и что я бегаю это тоже не норма. Может просто организм адаптировался уже из-за климата?» — написала молодая мама в своем микроблоге.

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Оксана Самойлова в шоке от своего быстрого восстановления после родов
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Поклонники рады, что бизнесвумен хорошо себя чувствует после родов. К тому же, многие восхищены тем, как быстро она пришла форму — судя по видео из соцсетей, у Самойловой уже почти исчез живот. «Оксана, уровень послеродовой формы — богиня!» — похвалила супругу рэпера певица Саша Зверева.

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Комментарии

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  • Вот, что инста животворящая делает ☝️
  • Какое-то нереальное здоровье у этой женщины. Завидую!
  • В штанах нещитово. Ждём фото без штанов верхом на рэпере.

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