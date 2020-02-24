18 февраля 31-летняя Оксана Самойлова стала мамой в четвертый раз. Женщина подарила супругу Джигану долгожданного сына, которого они назвали Давидом.
Бизнесвумен призналась, что ее роды были далеко не самыми легкими, — чего только стоит тот факт, что это было ее четвертое по счету кесарево.
Впрочем, уже спустя три дня Оксану и малыша выписали из перинатального центра и отправили домой. Сразу после этого супруга рэпера даже нашла в себе силы выйти на прогулку с сыном.
Ни для кого не секрет, что в первые дни после родов женщинам сложно вести привычный образ жизни. Нелегко восстанавливаться и после кесарева — некоторое время болезненные швы приносят немалый дискомфорт.
Самойлова не понаслышке знает обо всех этих проблемах, но в этот раз они каким-то чудесным образом миновали ее!
«Я не понимаю, почему я могу ходить и почему мне не больно. Где эти страшные муки, когда даже дышать сложно и, не дай Бог, чихнуть или кашлянуть? Доктор говорит, что все очень индивидуально, и что я бегаю это тоже не норма. Может просто организм адаптировался уже из-за климата?» — написала молодая мама в своем микроблоге.
Поклонники рады, что бизнесвумен хорошо себя чувствует после родов. К тому же, многие восхищены тем, как быстро она пришла форму — судя по видео из соцсетей, у Самойловой уже почти исчез живот. «Оксана, уровень послеродовой формы — богиня!» — похвалила супругу рэпера певица Саша Зверева.
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