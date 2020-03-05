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Анастасия Решетова похвасталась абсолютно плоским животом спустя 4 месяца после родов

Молодая мама уделяет максимальное внимание своей фигуре. Недавно она продемонстрировала свое очередное бьюти-достижение. 
Анастасия Решетова
Анастасия Решетова с сыном

В октябре 2019-го Анастасия Решетова подарила Тимати сына Ратмира. С тех пор модель регулярно делится с подписчиками подробностями забот о малыше и секретами своего восстановления после родов. 

Во время беременности инстадива сильно переживала, что не сможет вернуться к прежним параметрам. 

Вскоре Решетова пересмотрела свое мнение в этом вопросе и даже призналась, что стала принимать фигуру такой, какая она есть. 

Анастасия Решетова
 

Несмотря на увлечение идеями бодипозитива, Анастасия не бросила заниматься спортом — хотя и сильно уменьшила нагрузки, чтобы не испытывать проблемы с грудным вскармливанием.

Кажется, у молодой мамы все-таки получается возвращаться к феноменальной стройности. 

4 марта звезда опубликовала в своих инстаграм-историях фото, на котором демонстрирует идеально плоский живот. На снимке видны все изгибы фигуры Решетовой, так что вряд ли она выглядит такой стройной из-за корсета, который носила в первые недели после родов. 

Анастасия уверяет, что после рождения сына перестала держать строгую диету. Лично мы сильно удивлены, как ей в таком случае удается избавляться от лишних сантиметров и килограммов. А вы?

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05 марта 2020
Текст Александра Борисова
Фото Instagram
Теги

Анастасия Решетова

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