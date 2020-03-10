Божена Рынска теряет в весе перед рождением дочери

Совсем скоро знаменитость впервые станет мамой. Пока все дни и ночи не заняли заботы о дочери, Божена продолжает активно вести блог и делиться сокровенным. 

10 марта 2020 · Текст: · Фото:

Игорь Малашенко, Божена Рынска
Игорь Малашенко и Божена Рынска

Пару недель назад 45-летняя Божена Рынска встретила первую годовщину со дня смерти супруга Игоря Малашенко, но скоро одиночество уйдет из ее жизни. В ближайшем будущем у звезды родится дочь, которую вынашивает для нее суррогатная мама. Девочке уже придумано имя — Евгения.

Божена активно готовится к появлению наследницы, о чем подробно рассказывает в своих соцсетях. 

Не реже Рынска пишет в микроблоге и о скончавшемся супруге, вспоминая различные эпизоды с его участием. 

Божена Рынска

Так, недавно знаменитость вспомнила, что Игорь Малашенко не любил 8 марта и «не почитал его за праздник». Именно поэтому по праздничным дням Рынска самостоятельно делала себе приятные сюрпризы. 

«Однажды я не дождалась подарка, подумала и купила белье Agent Provocateur», — вспоминает женщина. 

Долгие годы Божена и не вспоминала об этом «праздничном» комплекте белья, оно было ей попросту мало. «Но тут я резко похудела, как раз до отметки 2012 года. Пришлось извлекать из дальнего ящика все эти кружевные бра и носить», — делится звезда. 

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Божена Рынска сильно похудела
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Напомним, после смерти супруга Рынска перестала уделять много внимания своей внешности, больше думая об убранстве квартиры и материальном благополучии будущей дочери. Но, похоже, с приближением появления на свет наследницы радость жизни возвращается к будущей маме. «Обязательно носите кружевное белье, в какой бы форме ни находились!», «Вот видите, вы по-прежнему молодая и красивая, достойная роскошного белья», — поддержали Божену фолловеры. 

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