Пару недель назад 45-летняя Божена Рынска встретила первую годовщину со дня смерти супруга Игоря Малашенко, но скоро одиночество уйдет из ее жизни. В ближайшем будущем у звезды родится дочь, которую вынашивает для нее суррогатная мама. Девочке уже придумано имя — Евгения.

Божена активно готовится к появлению наследницы, о чем подробно рассказывает в своих соцсетях.

Не реже Рынска пишет в микроблоге и о скончавшемся супруге, вспоминая различные эпизоды с его участием.