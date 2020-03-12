Петросян прислушался к комментариям хейтеров и 12 марта показал, как загорает в рубашке. Впрочем, это фото наделало еще больше шума в Сети.

«Какие у вас гладкие и блестящие ноги. Молодая жена научила делать эпиляцию?» — язвительно прокомментировал снимок один из подписчиков мужчины.

Не меньшего внимания удостоились пляжные кадры Татьяны Брухуновой. Сначала молодая девушка стеснялась показывать фото в бикини, но на второй день отпуска продемонстировала стильный аутфит со слитным купальником Natayakim.