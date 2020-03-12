Татьяна Брухунова и Евгений Петросян часто путешествуют вместе по миру, хотя и не афишируют этот факт. Впрочем, снимки в соцсетях знаменитостей, сделанные в одних и тех же локациях, служат самым ярким доказательством этому.
Так, после очередного гастрольного тура влюбленные отправились отдыхать в Дубай.
В первый же день отпуска Евгений Ваганович опубликовал кадр, на котором он загорает на пляже. Поклонники осудили юмориста за слишком откровенный снимок, посчитав, что в его возрасте уже не стоит фотографироваться топлес.
Петросян прислушался к комментариям хейтеров и 12 марта показал, как загорает в рубашке. Впрочем, это фото наделало еще больше шума в Сети.
«Какие у вас гладкие и блестящие ноги. Молодая жена научила делать эпиляцию?» — язвительно прокомментировал снимок один из подписчиков мужчины.
Не меньшего внимания удостоились пляжные кадры Татьяны Брухуновой. Сначала молодая девушка стеснялась показывать фото в бикини, но на второй день отпуска продемонстировала стильный аутфит со слитным купальником Natayakim.
И хотя Брухунова закрыла от палящих лучей солнца большую часть тела, поклонники рассмотрели ее стройную фигуру — а если быть точнее, ноги. «Какая вы женственная и утонченная», «Чудесный образ, суперстильно выглядите», «Какая вы милашка, прямо кися-мися», — написали фолловеры в микроблоге знаменитости.
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