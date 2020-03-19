Современное поколение селебрити настолько заполонило собой все соцсети и эфиры, что мы потихоньку начали терять из виду главных див нашего шоу-бизнеса. Например «Розу чайную» Машу Распутину. Как у нее дела? Чем она сейчас занимается? Как выглядит?
Ответ на этот вопрос не заставил себя ждать — 19 марта артистка опубликовала в своем Инстаграме новое фото с любимым хэштегом #thebest. И кто поспорит? Выглядит Мария и правда отлично!
Согласны, что она постройнела? Поэтому легко может позволить себе и кружевную белую блузу, и белоснежные брюки — те самые «опасные» вещи, которые обычно полнят.
Похудела звезда не только в теле, но и в лице. Это особенно видно в ролике, который Распутина разместила на своей странице. На днях она приняла участие в съемках программы «Привет, Андрей!».
Приятно видеть, что Маша находится в прекрасном настроении и не теряет оптимизма даже в такие непростые времена. Ведь она всегда верит в то, что «лучшие дни к нам придут».
19 марта 2020 · ·
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