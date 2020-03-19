Свою 56-ю весну Маша Распутина встречает в постройневшем теле и в невероятном расцвете сил и красоты

Чтобы ни происходило в мире, какие бы эпидемии ни бушевали, позитивного настроя не теряет по крайней мере один человек — Маша Распутина. Мы убедились в этом, посмотрев ее свежее фото, и отметили, что 55-летняя звезда похудела.