Свою 56-ю весну Маша Распутина встречает в постройневшем теле и в невероятном расцвете сил и красоты

Чтобы ни происходило в мире, какие бы эпидемии ни бушевали, позитивного настроя не теряет по крайней мере один человек — Маша Распутина. Мы убедились в этом, посмотрев ее свежее фото, и отметили, что 55-летняя звезда похудела. 

Современное поколение селебрити настолько заполонило собой все соцсети и эфиры, что мы потихоньку начали терять из виду главных див нашего шоу-бизнеса. Например «Розу чайную» Машу Распутину. Как у нее дела? Чем она сейчас занимается? Как выглядит?

Ответ на этот вопрос не заставил себя ждать — 19 марта артистка опубликовала в своем Инстаграме новое фото с любимым хэштегом #thebest. И кто поспорит? Выглядит Мария и правда отлично! 

Согласны, что она постройнела? Поэтому легко может позволить себе и кружевную белую блузу, и белоснежные брюки — те самые «опасные» вещи, которые обычно полнят.

Похудела звезда не только в теле, но и в лице. Это особенно видно в ролике, который Распутина разместила на своей странице. На днях она приняла участие в съемках программы «Привет, Андрей!».

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Мы давно не видели Машу Распутину и успели по ней соскучиться
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Приятно видеть, что Маша находится в прекрасном настроении и не теряет оптимизма даже в такие непростые времена. Ведь она всегда верит в то, что «лучшие дни к нам придут».

19 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

8
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  • Опять 56-ая весна,уже лет восемь.😂
  • В расцвете красоты? Да красоты там никогда и не было, так что и нечему расцветать)))
  • Увлечение пластикой расцвело на лице Маши))) Нос как у Джексона, а так с днюхой
  • Вульгарная сибирячка
  • "Где они покупают эти жуткие тряпки? На рынке каком-то ? Или в провинции ? Это уже 20 лет как не носят . Боже какая безвкусица .." А Варлей что на себя одела... 😐 Хорошо же выглядит для своего возраста... Нет, от поколения и возраста это не зависит. Вкус или есть или нет.
  • Где они покупают эти жуткие тряпки? На рынке каком-то ? Или в провинции ? Это уже 20 лет как не носят . Боже какая безвкусица ..
  • Бандаж желудка,вот и весь ее секрет.
  • Не люблю ее ,от слова совсем ,ну выглядит на новом фото в брюках, шикарно

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