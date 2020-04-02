Чуть меньше двух месяцев назад 26-летняя Анастасия Тарасова стала мамой во второй раз. Модель родила супругу еще одну дочь, которую счастливые родители назвали Евой.

Молодая женщина очень внимательно относится к своему здоровью и часто рассказывает фолловерам о ряде правил, которые соблюдает.

Так, звезда не стала сразу после рождения дочери садиться на диету и усиленно тренироваться. Лишь на днях Анастасия посетила домашний спортзал.