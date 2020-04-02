Дмитрий Тарасов лично тренирует жену после вторых родов

Анастасия Тарасова не устает говорить, какой у нее замечательный муж. Именно ему модель доверила свое послеродовое восстановление в спортзале. 

Анастасия Тарасова (Костенко)
Анастасия Тарасова с младшей дочерью

Чуть меньше двух месяцев назад 26-летняя Анастасия Тарасова стала мамой во второй раз. Модель родила супругу еще одну дочь, которую счастливые родители назвали Евой. 

Молодая женщина очень внимательно относится к своему здоровью и часто рассказывает фолловерам о ряде правил, которые соблюдает. 

Так, звезда не стала сразу после рождения дочери садиться на диету и усиленно тренироваться. Лишь на днях Анастасия посетила домашний спортзал. 

Молодые мамы нуждаются в особом подходе во время тренировок. Из-за чрезмерного напряжения у них легко может пропасть молоко, не говоря уже о ряде других проблем. 

И все же Тарасова решила не прибегать к услугам профессионального фитнес-тренера. 

Вместо этого за занятиями модели следит ее супруг Дмитрий. Специально для любимой футболист подготовил ряд упражнений на разные части тела. 

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Дмитрий Тарасов решил помочь супруге вернуть ее дородовую форму
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Вполне возможно, что Анастасия решила не заниматься с профессионалом из-за режима строгой самоизоляции в Москве. Надеемся, Дмитрий не перегружает супругу сложными упражнениями!

2 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Знатно Тарасов на волчице экономит
  • Какая она не спортивная, фигура не секси. Как могла такая мисс нелепость попасть в мисс мира.Хоть и была на 18 месте
  • Худющая. Когда успела! Как им всем
  • Насосья демонстрирует важное умение - раздвигать ноги в растяжке
  • все повторяет за решетовой. та в спортзал после родов пошла и эта. о схожести фотосессий я уж молчу...
  • Надеемся, это последняя «новость» про этих бездарей хотя бы на ближайшие несколько дней!
  • В мире эпидемия, уберите хоть эту чуму отсюда
  • Учит женушку метать памперсы в ведро?
  • Экономит на жене.

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