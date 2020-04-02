Чуть меньше двух месяцев назад 26-летняя Анастасия Тарасова стала мамой во второй раз. Модель родила супругу еще одну дочь, которую счастливые родители назвали Евой.
Молодая женщина очень внимательно относится к своему здоровью и часто рассказывает фолловерам о ряде правил, которые соблюдает.
Так, звезда не стала сразу после рождения дочери садиться на диету и усиленно тренироваться. Лишь на днях Анастасия посетила домашний спортзал.
Молодые мамы нуждаются в особом подходе во время тренировок. Из-за чрезмерного напряжения у них легко может пропасть молоко, не говоря уже о ряде других проблем.
И все же Тарасова решила не прибегать к услугам профессионального фитнес-тренера.
Вместо этого за занятиями модели следит ее супруг Дмитрий. Специально для любимой футболист подготовил ряд упражнений на разные части тела.
Вполне возможно, что Анастасия решила не заниматься с профессионалом из-за режима строгой самоизоляции в Москве. Надеемся, Дмитрий не перегружает супругу сложными упражнениями!
2 апреля 2020 · ·
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