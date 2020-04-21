Довольно часто Дмитрий и Анастасия Тарасовы выставляют в свои микроблоги одинаковые кадры, сделанные во время семейных фотосессий.
Однако спортсмен любит публиковать в инстаграм-историях и актуальные кадры — причем без капли ретуши.
Нередко на подобных снимках фигурирует Анастасия, которая очень ответственно подходит к фотоконтенту, который размещает в своем популярном блоге.
21 апреля Дмитрий выставил снимок, на котором вместе с Анастасией готовится к тренировке.
Из-за неудачного ракурса модель выглядит полнее, чем есть на самом деле.
Кажется, молодая мама была абсолютно не готова к этому кадру. Она даже не успела принять удачную позу, о чем свидетельствуют на фото ее немного размазанные в движении руки.
Кстати, в своем блоге Анастасия еще несколько дней назад разместила фото в таком же спортивном костюме, но более яркой расцветки, что и на снимке в Инстаграме мужа. И на нем она выглядит абсолютно иначе, убедитесь!
21 апреля 2020 · ·
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