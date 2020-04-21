Ракурс решает: как Анастасия Тарасова в одном и том же костюме выглядит в блоге мужа и в своем собственном

Дмитрий Тарасов не раз выставлял в соцсети неудачные кадры супруги. Недавно футболист снова показал фото Анастасии, на котором она выглядит несколько полнее, чем на снимках в своем Инстаграме. 

Дмитрий Тарасов, Анастасия Тарасова (Костенко)
Дмитрий и Анастасия Тарасовы со старшей дочерью

Довольно часто Дмитрий и Анастасия Тарасовы выставляют в свои микроблоги одинаковые кадры, сделанные во время семейных фотосессий. 

Однако спортсмен любит публиковать в инстаграм-историях и актуальные кадры — причем без капли ретуши. 

Нередко на подобных снимках фигурирует Анастасия, которая очень ответственно подходит к фотоконтенту, который размещает в своем популярном блоге. 

Дмитрий Тарасов, Анастасия Тарасова (Костенко)

21 апреля Дмитрий выставил снимок, на котором вместе с Анастасией готовится к тренировке. 

Из-за неудачного ракурса модель выглядит полнее, чем есть на самом деле. 

Кажется, молодая мама была абсолютно не готова к этому кадру. Она даже не успела принять удачную позу, о чем свидетельствуют на фото ее немного размазанные в движении руки. 

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Анастасия Тарасова любит публиковать красивые кадры
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Кстати, в своем блоге Анастасия еще несколько дней назад разместила фото в таком же спортивном костюме, но более яркой расцветки, что и на снимке в Инстаграме мужа. И на нем она выглядит абсолютно иначе, убедитесь!

21 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

1
под именем
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  • Вот это контраст! У себя тростиночка, а у Димы прям БУЛОЧКА :))

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