Довольно часто Дмитрий и Анастасия Тарасовы выставляют в свои микроблоги одинаковые кадры, сделанные во время семейных фотосессий.

Однако спортсмен любит публиковать в инстаграм-историях и актуальные кадры — причем без капли ретуши.



Нередко на подобных снимках фигурирует Анастасия, которая очень ответственно подходит к фотоконтенту, который размещает в своем популярном блоге.