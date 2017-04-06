В арсенале любого визажиста найдутся кисти для макияжа . На первый взгляд кажется, что запутаться в них проще простого, но если «подружиться» с этими инструментами, то на создание любого мейка вы будете тратить минимум усилий. А результат окажется не хуже, чем у профессионала. Как выбрать кисти для макияжа и, главное, как ими правильно пользоваться, рассказывает Антон Зимин, ведущий визажист М.А.С в России и СНГ.

Уверены, следуя рекомендациям Антона Зимина, ведущего визажиста М.А.С в России и СНГ, у вас получится собрать отличный базовый набор кистей, который потом, набравшись опыта, можно будет дополнять.

Первое, что следует запомнить: кисти с натуральным ворсом предназначены для пудровых и сухих текстур, а с искусственным — для жидких и кремовых средств. Одними из самых лучших (но и стоят они дороже остальных) считаются кисти из беличьей шерсти или ворса козы.

Кисти для нанесения тона

Тон — основа любого макияжа, поэтому очень важно подобрать правильную кисть для его нанесения. Для тональных основ средней и плотной текстур лучше всего подойдет кисть из синтетического ворса. Она обеспечит ровное, гладкое и безупречное покрытие. Наносить тон рекомендуется по массажным линиям лица.

Легкая тональная основа идеально ляжет на кожу, если нанести средство пушистой кистью-бочонком с комбинированным ворсом. Она мягко растушевывает средства-флюиды, обеспечивая идеально гладкое покрытие. К слову, кисть многофункциональная, ведь с ее помощью можно также наносить различные скрабы и другие средства по уходу за кожей.

Кисти для консилера

Мелкие прыщики, покраснения и другие несовершенства кожи призван скрыть консилер. Для его нанесения идеально подойдет плоская кисть из синтетического ворса со слегка заостренным кончиком. Такие кисти позволят аккуратного нанести и растушевать маскирующие средства на лице. Ее форма позволит пробраться даже в труднодоступные участки, например нижний ресничный контур или крылья носа. Такая кисть хорошо вбивает плотные кремовые корректоры, маскируя различные несовершенства кожи.

А вот для нанесения консилера легкой текстуры отлично подойдет мягкая округлая кисть из смеси синтетического и натурального ворса. Такая кисть обеспечит легкое, прозрачное покрытие и более точное нанесение. Ее также можно использовать для растушевки средств вокруг глаз, а также при нанесении кремовых теней.

Кисти для теней

Кистей для нанесения теней в вашей косметичке может быть целый арсенал. Классические натуральные кисти для макияжа глаз в форме маленькой подушечки позволят нанести тени плотным слоем, а также подойдут для растушевки карандаша по нижнему и верхнему ресничному контуру.

К слову, для выделения ресничного контура есть и специальная кисть, тонкая и плоская щетина которой обеспечивает четкое и аккуратное нанесение теней. Таким инструментом можно создать разные эффекты в зависимости от способа нанесения, который вы выберите.

Для нанесения и тщательной растушевки сухих оттенков или кремовых текстур подойдет пушистая кисть с овальным кончиком, которая поможет с легкостью нанести тени круговым движением в складке века.

А вот чтобы создать мягкий размытый эффект на глазах, следует использовать маленькую кисть из натуральных волокон с заостренным кончиком. С ее помощью можно нанести как плотные сухие текстуры, так и полупрозрачные.

Кисти для макияжа со скошенным кончиком обеспечат легкое нанесение и растушевку теней без жестких линий, но при этом плотно вбивая цвет по складке века.

Кисти для подводки

Чтобы провести идеально тонкую и ровную линию, вам понадобится специальная кисть для нанесения подводки вдоль века. Такие кисти обычно имеют длинную ручку и очень тонкий кончик, состоящий из длинных упругих волосков. Плотные синтетические щетинки такой кисти удобно собраны для легкого и профессионального нанесения четкой линии.

Кисти для хайлатера

Чтобы с помощью высветления определенных участков лица скорректировать форму лица, вам понадобится специальная кисть для нанесения, растушевки и создания контуров с использованием сухих продуктов. Мягкая, округлая, объемная кисть из натуральных щетинок обеспечивает равномерную растушевку различных шиммеров и сияющих пудр, даже с крупными частицами. Плотный ворс буквально отполирует продукт на коже, и ваш макияж будет не отличить от творений профессиональных визажистов.

Ну а если вы предпочитаете хайлатеры с кремовой текстурой, используйте слегка закругленную плоскую кисть из комбинации натурального и синтетического ворса. Такой инструмент справится с нанесением даже самых мелких частиц продуктов для придания коже сияния.

Кисти для пудры

Финальный штрих в макияже лица — нанесение пудры. Если вы предпочитаете средства с рассыпчатой текстурой, вам подойдет специальная кисточка (обычная пуховка, которая часто идет в комплекте с такой пудрой, не справится). Главное правило — чем больше кисть, тем прозрачнее и натуральней будет выглядеть покрытие.

А вот широкая веерообразная кисть поможет избавится от излишков пудры или теней, не повредив уже готовый макияж.

Кисти для румян

Румяна придадут лицу свежий вид. Нанести их поможет сужающаяся на кончике кисть, которая идеально распределит средство как на щеках, так и в области скул. Объемная, округлая кисть, собранная из мягких натуральных щетинок, хорошо растушует границы контура нанесения румян.

Для плотных матовых румян можно использовать слегка заостренную кисть, которая сделает нанесение полупрозрачным и нежным — таким, как будто вы только что побывали на легком морозце.

Кисти для помады

Большинство женщин ошибочно полагают, что для нанесения помады не требуются профессиональные инструменты. Однако каждый визажист знает, что для ярких оттенков понадобится специальные кисти для макияжа, которые обеспечат идеальное нанесение и помогут очертить четкий контур.

Такая кисточка должна быть с ровным заостренным кончиком, а ее щетинки — плотными и упругими. Чаще всего инструменты для нанесения помады изготавливают их натурального ворса (норка, соболь, куница).

Кисти для контурирования

Для любительниц контуринга разработаны специальные кисти для макияжа плоской формы с широким основанием. Такая кисть поможет создать четкие линии, а нежные ворсинки в то же время мягко растушуют границы контура.

Для нанесения бронзаторов есть свой профессиональный инструмент — большая кисть со скошенным под углом кончиком и упругим ворсом. Гибкие щетинки позволят с легкостью растушевать бронзирующие продукты, а небольшой изгиб идеально очертит контуры. Результат, как говорится, будет налицо!

Качественные инструменты должны быть как в арсенале профессиональных визажистов, так и в косметичке каждой девушки. И помните, что нанесение косметики правильными кистями — это залог стойкого мейкапа и безупречного образа. Не стоит забывать мыть кисти для макияжа и использовать для их хранения специальный чехол. Тогда бьюти-инструменты прослужат вам намного дольше.