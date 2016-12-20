33-летняя Виктория Лопырева чаще всего выбирает макияж с акцентом на глаза. А чтобы каждый раз не вырисовывать идеальные стрелки, модель решилась на татуаж. О своем опыте она рассказала на странице в Instagram.

1 2 3 ... 15 Виктория Лопырева решила сделать межресничный татуаж век перед отпуском

На днях модель и обладательница титула «Мисс Россия-2003» Виктория Лопырева сообщила поклонникам, что перед отпуском решила сделать перманентную стрелку — тонкую линию, которая проходит прямо по линии роста ресниц.

«Теперь о косметике можно забыть, а главное это было быстро и небольно, что для меня очень важно, так как я не могу долго сидеть на одном месте и терпения на долгие процедуры у меня не хватает. В общем, советую. Может и на губы созрею в следующий раз», — подписала снимок в Instagram Виктория Лопырева.

Кстати, Вика — не единственная звезда, которая прибегала к подобной процедуре. Недавно Виктория Боня и Миранда Шелиясделали перманентный макияж губ.