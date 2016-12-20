33-летняя Виктория Лопырева чаще всего выбирает макияж с акцентом на глаза. А чтобы каждый раз не вырисовывать идеальные стрелки, модель решилась на татуаж. О своем опыте она рассказала на странице в Instagram.
На днях модель и обладательница титула «Мисс Россия-2003» Виктория Лопырева сообщила поклонникам, что перед отпуском решила сделать перманентную стрелку — тонкую линию, которая проходит прямо по линии роста ресниц.
«Теперь о косметике можно забыть, а главное это было быстро и небольно, что для меня очень важно, так как я не могу долго сидеть на одном месте и терпения на долгие процедуры у меня не хватает. В общем, советую. Может и на губы созрею в следующий раз», — подписала снимок в Instagram Виктория Лопырева.
Кстати, Вика — не единственная звезда, которая прибегала к подобной процедуре. Недавно Виктория Боня и Миранда Шелиясделали перманентный макияж губ.
В 105 раз сделан нос. Симпотишно все это конечно...но блин, надоели одинаковые лица!
Единственное что еще интересно о Лопыревой, это кого она все таки подцепит.
О чём это она? Она все свои 40 лет с татуажем губ.
Красотка конечно...
Опять в отпуск? В Монаку?
Модель? Модель чего она? Модель человека, видимо...
Вика, загар вреден, остановись! Пигментные пятна уже на груди...
За Мирандой повторила.
Классно она выглядит, ей на пользу пластика пошла, черты лица (за исключением губ), стали более утонченными. Я вроде бы не бедствую, но все никак не решусь на татуаж, то денег жалко, то делать страшно, надо еще найти хорошего мастера...
Ой, да она все время что-то с собой делает, татуаж бровей и губ у нее давно, причем она регулярно его обновляет.. Не удивлюсь, если у нее татуаж даже на ореолах силиконых тить. (ну а что, сейчас типа для сексуальности делают почти все дамы, зарабатывающие телом). Губы подкачивает каждые месяца 2, плюс полкалывает носогубку, носослезки всегда. Во лбу и межбровье ботокс, по контуру лица нити. Ну и мезотерапия постоянно, типа липолитиков и коктейлей всяких, на лицо и тело. Это только малая часть, что Вика с собой делает.