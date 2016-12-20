С подачи американского визажиста Влады Хаггерти Instagram стремительно охватывает новый бьюти-тренд. Вдохновившись техникой Negative Space, уже долгое время использующейся в дизайне ногтей, девушка решила по-новому взглянуть на макияж губ.
С помощью различных трафаретов бьюти-гуру наносит на губы различные рисунки — полоски, ромбы, звезды и сердца. Как нам кажется, смотрится такой мейк очень интересно. Возможно, он даже сможет гармонично дополнить ваш новогодний образ.
Красиво для фотосессии. Но как будет смотреться в жизни, скажем, на вечеринке? Когда полгубы есть, а полгубы нет.
Красиво для фотосессии. Но как будет смотреться в жизни, скажем, на вечеринке? Когда полгубы есть, а полгубы нет.