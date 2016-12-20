20.12.2016
Если раньше техника Negative Space использовалась исключительно в нейл-арте, то с недавних пор и визажисты стали применять ее в своей работе. К примеру, американский мейкап-гуру Влада Хаггерти предлагает разнообразить макияж губ, создав на них эффект свободного пространства.

  • Negative Space на губах
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    Американский визажист делает необычный макияж губ в технике Negative Space

С подачи американского визажиста Влады Хаггерти Instagram стремительно охватывает новый бьюти-тренд. Вдохновившись техникой Negative Space, уже долгое время использующейся в дизайне ногтей, девушка решила по-новому взглянуть на макияж губ.

С помощью различных трафаретов бьюти-гуру наносит на губы различные рисунки — полоски, ромбы, звезды и сердца. Как нам кажется, смотрится такой мейк очень интересно. Возможно, он даже сможет гармонично дополнить ваш новогодний образ. 

А вам нравится макияж губ, выполненный в технике Negative Space?


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