Британка Амалия Басс и ее дочка Алиша-Лин не так давно неожиданно оказались в центре скандала. После того, как Амалия выложила на Facebook снимок, на котором ее двухлетняя малышка позирует с идеально оформленными бровями, на девушку обрушилась целая волна критики в Сети.
С помощью карандаша Амалия лишь подчеркнула густые от природы брови дочери и подкорректировала их форму. После того как малышка налюбовалась своим отражением в зеркале, Басс удалила косметику с лица девочки.
Несмотря на то, что большинство пользователей Сети осудили британку, были и те, кто восхитился шикарными бровями двухлетней малышки. Девочку даже сравнили с Ким Кардашьян, брови которой всегда находятся в идеальном состоянии.
Нарисовала ведь, не выщипала. У Гвен Стефани с малолетства с крашеной головой.
Нарисовала, сфотографировала и стерла. Из-за чего переполох-то?
Ничего страшного в этом нет.
2 года и с соской???
Как можно 2х летнего ребёнка сравнить с Ким Кардашьян??? 😱
Ну конечно для 19-летней мамы рисовать брови интереснее чем поиграть с ребёнком в кубики...
Зачем она выставила фото? Если она просто выполнила прихоть ребёнка - нарисовала и стёрла, все довольны. Тут тщеславие мамаши.
Зачем она выставила фото? Если она просто выполнила прихоть ребёнка - нарисовала и стёрла, все довольны. Тут тщеславие мамаши.
Ее ребенок, имеет право. Ничего ужасного в этом нет, не избила же.
Ну конечно для 19-летней мамы рисовать брови интереснее чем поиграть с ребёнком в кубики...