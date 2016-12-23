На днях 19-летняя жительница графства Лестершир Амалия Басс опубликовала пост на Facebook, который наделал много шума в Сети. Дело в том, что девушка выложила в соцсеть фото своей двухлетней дочери Алиши, на котором малышка позирует с накрашенными бровями. Неоднозначный снимок сразу же вызвал бурную реакцию интернет-пользователей по всему миру.

1 2 3 4 5 6 Британку раскритиковали за то, что она делает мейкап своей двухлетней дочке

Британка Амалия Басс и ее дочка Алиша-Лин не так давно неожиданно оказались в центре скандала. После того, как Амалия выложила на Facebook снимок, на котором ее двухлетняя малышка позирует с идеально оформленными бровями, на девушку обрушилась целая волна критики в Сети.

Интернет-пользователи недоумевали — для чего Басс начала так рано приучать дочь к косметике? Тогда британка поспешила объяснить, что накрасила брови малышке, потому что та сама этого захотела. Увидев, как ее мама оформляет себе брови, Алиша потребовала сделать ей такие же.

С помощью карандаша Амалия лишь подчеркнула густые от природы брови дочери и подкорректировала их форму. После того как малышка налюбовалась своим отражением в зеркале, Басс удалила косметику с лица девочки.

Несмотря на то, что большинство пользователей Сети осудили британку, были и те, кто восхитился шикарными бровями двухлетней малышки. Девочку даже сравнили с Ким Кардашьян, брови которой всегда находятся в идеальном состоянии.