В дополнение к осенне-зимней коллекции Chanel выпустили еще три бьюти-продукта.
Мерцающая пудра для лица Camelia de Chanel — это хайлайтер с деликатным сиянием. Визажисты марки рекомендуют наносить его кистью от внешнего уголка глаза до скул. Под крышкой с логотипом Chanel скрывается нежный рельефный рисунок — сверкающая камелия, символ чистоты и долголетия и по совместительству любимый цветок самой Мадемуазель Шанель.
По мотивам другого символа модного Дома — твида — оформлена палетка теней Ombres Lamees de Chanel. В ней четыре оттенка: песочный, кофейный, темно-коричневый и золотистый. Выглядит новинка как настоящая ткань с рельефными узорами и блестящими нитями. Тени обладают приятной, мягкой шелковистой текстурой, насыщенность покрытия можно варьировать — от полупрозрачного до интенсивного. Для того чтобы придать глазам блеск, нанесите на все веко золотистые тени с помощью плоской кисти. Если хотите добиться более утонченного эффекта, подчеркните заостренным кончиком линию складки века — от внешнего уголка глаза к внутреннему. Для более выразительного эффекта используйте плоскую кисть. Обе кисти идут в комплекте с футляром.
Румяна Lumieres de Kyoto своей цветовой гаммой отсылают к японским пейзажам: нежному осеннему свету и темно-красной листве. Три плавно переходящих друг в друга оттенка можно использовать самыми разными способами. Искрящийся бежевый — в качестве хайлайтера, розовато-красный — вместо румян, а светло-бежевый может служить пудрой.
Цены:
Мерцающая пудра для лица Camelia de Chanel — 5356 руб.;
Палетка теней для век Ombre Lamee de Chanel — 7828 руб.;
Румяна Lumieres de Kyoto — 5047 руб.