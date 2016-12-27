Эксперты марки Chanel уверены, что в новогоднюю ночь мало блеска не бывает. Аккурат к празднику в ассортименте бренда появились: мерцающая пудра Camelia de Chanel, палитра теней для век Ombres Lamees de Chanel и румяна Lumieres de Kyoto. Все они выпущены ограниченным тиражом, поэтому советуем долго не раздумывать и отправиться в косметические бутики Chanel.

1 2 3 Мерцающая пудра для лица Camelia de Chanel

В дополнение к осенне-зимней коллекции Chanel выпустили еще три бьюти-продукта.

Мерцающая пудра для лица Camelia de Chanel — это хайлайтер с деликатным сиянием. Визажисты марки рекомендуют наносить его кистью от внешнего уголка глаза до скул. Под крышкой с логотипом Chanel скрывается нежный рельефный рисунок — сверкающая камелия, символ чистоты и долголетия и по совместительству любимый цветок самой Мадемуазель Шанель.

По мотивам другого символа модного Дома — твида — оформлена палетка теней Ombres Lamees de Chanel. В ней четыре оттенка: песочный, кофейный, темно-коричневый и золотистый. Выглядит новинка как настоящая ткань с рельефными узорами и блестящими нитями. Тени обладают приятной, мягкой шелковистой текстурой, насыщенность покрытия можно варьировать — от полупрозрачного до интенсивного. Для того чтобы придать глазам блеск, нанесите на все веко золотистые тени с помощью плоской кисти. Если хотите добиться более утонченного эффекта, подчеркните заостренным кончиком линию складки века — от внешнего уголка глаза к внутреннему. Для более выразительного эффекта используйте плоскую кисть. Обе кисти идут в комплекте с футляром.

Румяна Lumieres de Kyoto своей цветовой гаммой отсылают к японским пейзажам: нежному осеннему свету и темно-красной листве. Три плавно переходящих друг в друга оттенка можно использовать самыми разными способами. Искрящийся бежевый — в качестве хайлайтера, розовато-красный — вместо румян, а светло-бежевый может служить пудрой.

Цены:

Мерцающая пудра для лица Camelia de Chanel — 5356 руб.;

Палетка теней для век Ombre Lamee de Chanel — 7828 руб.;

Румяна Lumieres de Kyoto — 5047 руб.