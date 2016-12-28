Большинство поклонников 45-летней Леры Кудрявцевой привыкли всегда видеть ее с довольно броским мейкапом. Многие из них убеждены, что телеведущей ни чему так ярко краситься, потому что без макияжа она выглядит гораздо моложе и естественнее, чем с ним.

1 2 3 ... 16 Многие поклонники Леры Кудрявцевой считают, что ей не стоит так ярко краситься

27 декабря Лера Кудрявцева выложила в свой Instagram новое селфи. На фото знаменитость предстала с довольно ярким макияжем, который оценили далеко не все ее подписчики. Большинство фолловеров решили, что наращенные ресницы телеведущей выглядят очень неестественно, а на ее лице слишком много тонального средства.

Об этом они сообщили ей в своих комментариях под новым снимком: «Как кукла восковая», «Очень неестесственно», «Лера, вы мне очень симпатичны... Но.. Не хотите уйти от чрезмерности в макияже. От этой кукольности?», «Может, снимете ресницы», «Слишком длинные (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru)».

Нам, к слову, тоже кажется, что с менее броским мейкапом Кудрявцева выглядит гораздо моложе и свежее, чем с ним. А вы солидарны с этим мнением?