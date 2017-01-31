Чтобы визуально сделать нос более точеным и прямым, достаточно знать нехитрые мейкап-приемы. Какие? Рассказали эксперты портала Makeup.ru.

Если вы считаете горбинку на носу недостатком и хотите ее замаскировать, то вам нужно усвоить несколько простых правил. С помощью макияжа можно буквально за несколько секунд либо уменьшить, либо вовсе скрыть горбинку. На помощь придет всеми известный контуринг. Для этого вам понадобятся бронзер и хайлайтер либо с кремовой текстурой, либо в формате карандаша. Вторые, кстати, как утверждают визажисты, продержатся дольше, так как кожа на носу в течение дня у многих становится жирной.



Затемнение

Для начала необходимо нанести бронзер на саму горбинку и по бокам от спинки носа.

Высветление

Далее нужно высветлить крылья носа с помощью хайлайтера.

Растушевка

Под конец растушуйте бронзер и хайлайтер таким образом, чтобы создался плавный переход одного оттенка в другой.