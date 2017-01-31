Если вы считаете горбинку на носу недостатком и хотите ее замаскировать, то вам нужно усвоить несколько простых правил. С помощью макияжа можно буквально за несколько секунд либо уменьшить, либо вовсе скрыть горбинку. На помощь придет всеми известный контуринг. Для этого вам понадобятся бронзер и хайлайтер либо с кремовой текстурой, либо в формате карандаша. Вторые, кстати, как утверждают визажисты, продержатся дольше, так как кожа на носу в течение дня у многих становится жирной.
Затемнение
Для начала необходимо нанести бронзер на саму горбинку и по бокам от спинки носа.
Высветление
Далее нужно высветлить крылья носа с помощью хайлайтера.
Растушевка
Под конец растушуйте бронзер и хайлайтер таким образом, чтобы создался плавный переход одного оттенка в другой.
Мне наоборот нравятся носы с небольшой горбинкой, выглядят благородно. Куда хуже обрубленные пятачки, на которые сейчас мода. Реально фу.
На фото красивый и аристократичный профиль. Зачем скрывать горбинку?
да, мода на пяточки прошла. все одинаковые всем надоели.
Тоже никогда не нравились курносые носы, прямые или с небольшой горбинкой выглядят намного благороднее.