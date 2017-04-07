Визажист Мими Чои из Канады обожает эксперименты: и если большинство ее клиенток предпочитают классический макияж, самой ей по душе создавать удивительные оптические иллюзии. Холстом для Чои служит ее собственное лицо.

1 2 3 ... 16 Визажист Мими Чои создает невероятные оптические иллюзии на лице

31-летняя жительница Ванкувера Мими Чои создает невероятно реалистичные оптические иллюзии на своем лице с помощью декоративной косметики. Фотографии своих удивительных работ мейкап-гуру публикует в Инстаграме — на ее страницу подписаны уже более 136 тысяч человек. К слову, девушка утверждает, что принципиально не использует фотошоп для ретуши своих снимков.

«На создание оптических иллюзий меня вдохновляет все то, что меня окружает, фотографии, картины или эмоции. Я предпочитаю не рассматривать работы моих коллег, а придумывать что-то свое уникальное», — поделилась Мими Чои с изданием Allure.

Чои решила стать визажистом три года назад. До этого она работала учителем в школе, но где-то в душе понимала, что это — не ее истинное призвание. Пройдя обучение в местной бьюти-студии, Мими теперь творить настоящие сюрреалистичные шедевры на своем лице.