31-летняя жительница Ванкувера Мими Чои создает невероятно реалистичные оптические иллюзии на своем лице с помощью декоративной косметики. Фотографии своих удивительных работ мейкап-гуру публикует в Инстаграме — на ее страницу подписаны уже более 136 тысяч человек. К слову, девушка утверждает, что принципиально не использует фотошоп для ретуши своих снимков.
Чои решила стать визажистом три года назад. До этого она работала учителем в школе, но где-то в душе понимала, что это — не ее истинное призвание. Пройдя обучение в местной бьюти-студии, Мими теперь творить настоящие сюрреалистичные шедевры на своем лице.
Я тоже в ужасе от ЭТОГО
круто
Талантище!
Вот она крутая!!!
Впечатляет)
Да это же круто! Потрясно! Немного пугает, но восхищает! Браво!
Гениально! Ей же цены нет как гримеру для фильмов, инсталяции делать как художнику, BJD - куклам мейкап делать, визажистом для глянца и показов мод быть. Девушка своим талантом и трудом может себе обеспечить интересную и обеспеченную жизнь.
талант!
детишки психику нарушили
Мне тоже понравилось. Вспомнились произведения Рене Макрида))